Recolta de mere din Republica Moldova ar putea crește cu 18%. Producătorii avertizează însă asupra efectelor grindinei

Republica Moldova ar putea obține în acest an o recoltă de aproximativ 530.000 de tone de mere, cu 18% peste nivelul din 2025. Condițiile au fost mai bune decât anul trecut, însă grindina a afectat o parte dintre livezi și ar putea pune presiune pe prețurile obținute de producători.

Prognoza preliminară realizată de Asociația Moldova Fruct indică o creștere importantă a producției de mere. Recolta din Republica Moldova ar putea ajunge la aproximativ 530.000 de tone, cu circa 18% mai mult decât în anul precedent.

Unul dintre factorii care au contribuit la această evoluție este impactul redus al înghețurilor severe de primăvară asupra livezilor. În plus, plantațiile afectate de temperaturile scăzute în 2025 au revenit în producție.

Situația nu este însă lipsită de probleme. Ploile cu grindină au afectat unele plantații, iar calitatea fructelor lovite ar putea influența atât prețurile, cât și posibilitățile de comercializare.

Asociația estimează că cea mai mare parte a merelor recoltate în acest an va ajunge sau va depăși calibrul de 70 de milimetri, potrivit Radio Moldova.

Printre agricultorii afectați se află Andrei, din satul Pârjota, raionul Râșcani. Acesta administrează atât livezi intensive și superintensive, cât și plantații clasice de meri.

Producătorul a explicat că recolta este bună din punct de vedere cantitativ, însă o parte dintre fructe a fost afectată de grindină. Din acest motiv, el se așteaptă ca problemele de calitate să se reflecte asupra prețurilor și a comercializării.

Andrei deține aproximativ 10 hectare de livadă superintensivă, dintre care șapte hectare sunt cultivate cu soiurile Golden și Gala. Alte 19 hectare sunt ocupate de livezi clasice cu Champion și Red Delicious.

În primăvară, agricultorul a folosit utilaje speciale pentru protejarea pomilor împotriva temperaturilor scăzute. Măsurile au ajutat în cazul înghețului, dar nu au putut împiedica pagubele produse ulterior de grindină.

În sezonul precedent, merele obținute din livezile clasice mai vechi au mers în principal către procesare. Fructele din celelalte plantații au fost comercializate inclusiv peste hotare.

Andrei a precizat că o mare parte a producției sale a ajuns în România. Au existat oportunități de comercializare și în alte state, inclusiv pe piețele arabe.

Anul trecut, merele au fost vândute direct din livadă cu aproximativ 10-12 lei pe kilogram. Pentru actualul sezon, producătorul consideră că este încă prea devreme pentru stabilirea unui nivel de preț, în condițiile în care nu există deocamdată oferte sau cereri concrete.

În cazul livezii sale tinere, producția a fost de aproximativ 35 de tone anul trecut și este estimată la circa 40 de tone în acest an. Plantația se află abia în al doilea an de rod și nu este încă exploatată la capacitate maximă.

Accesul pe piețele externe rămâne o altă dificultate pentru producătorii moldoveni. Problemele de logistică și transport îngreunează exporturile, iar o parte din recoltă trebuie păstrată în depozite frigorifice pentru a putea fi comercializată pe o perioadă mai lungă.

Evoluția din Republica Moldova contrastează cu situația din Uniunea Europeană. Producția europeană de mere este estimată la unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii nouă ani, după ce înghețurile târzii de primăvară au afectat livezile din mai multe state în perioada de înflorire și formare a fructelor.

Prognoza pentru Republica Moldova va fi actualizată după finalizarea sezonului de recoltare, în a doua jumătate a lunii noiembrie.

Suprafața totală ocupată de livezile de măr din Republica Moldova este de aproximativ 55.000 de hectare.