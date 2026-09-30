Decizie istorică în Japonia: Vocea umană este protejată în fața Inteligenței Artificiale

Vocea umană intră într-o nouă zonă juridică, pe măsură ce Inteligența Artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) poate reproduce tot mai fidel identitatea vocală. O instanță japoneză a pronunțat o decizie considerată o premieră în Japonia, după ce un actor de dublaj a reclamat clonarea neautorizată a vocii sale în videoclipuri postate pe TikTok.

O instanţă japoneză a decis miercuri, 30 septembrie 2026, că vocea este protejată în conţinuturile realizate cu Inteligenţa Artificială (IA, Artificial Intelligence, AI), în baza dreptului la imagine, după ce actorul de dublaj Kenjiro Tsuda a acuzat TikTok că i-a clonat vocea folosind AI. Totuși, aceeaşi instanţă japoneză i-a respins cererea de a dispune ştergerea înregistrărilor în care i-a fost astfel imitată vocea, acestea fiind deja şterse de utilizatorul anonim care le postase.

Tribunalul din Tokyo a decis că vocea beneficiază de o protecţie similară cu cea a dreptului la imagine, într-un caz care a atras o atenţie deosebită întrucât este prima sentinţă de acest fel din Japonia.

Tsuda a cerut ca TikTok să elimine o serie de videoclipuri cu legende urbane şi ocultism postate de un utilizator anonim în urmă cu mai mult de doi ani, motivând că în aceste înregistrări îi era imitată în mod neautorizat vocea cu ajutorul AI, fiindu-i astfel încălcat dreptul la imagine.

De partea sa, TikTok a respins acuzaţiile, afirmând că era vorba despre „o voce masculină standard” şi nu neapărat de cea a lui Tsuda.

În cele din urmă, instanţa japoneză a decis că vocea este protejată în faţa AI, în baza dreptului la imagine. Avocatul lui Tsuda a declarat presei că verdictul instanţei de judecată delasă în final impresia că ambele părţi au câştigat.