Miercuri, 30 septembrie 2026, președintele rus Vladimir Putin a deschis noua legislatură a Dumei de Stat, cerând deputaților să sprijine victoria Rusiei în Ucraina și consolidarea apărării.

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a inaugurat miercuri, 30 septembrie 2026, cea de-a noua legislatură a Dumei de Stat (Camera Deputaţilor din Rusia) cu un apel la adresa deputaţilor ruși de a face totul pentru ca Armata Rusă să obțină victoria pe câmpul de luptă cu Ucraina.

„Sunteţi chemaţi să acordaţi o atenţie specială problemelor de importanţă statală, precum consolidarea apărării ţării şi să faceţi totul pentru victoria noastră, sprijinindu-i pe apărătorii patriei şi pe familiile lor”, a spus Putin de la tribună camerei inferioare a Parlamentului Rusiei.

Putin a îndemnat parlamentarii ruși să aprobe pentru următorii trei ani „un buget echilibrat”, care să menţină stabilitatea macroeconomică în timp ce se respectă toate programele sociale.

Potrivit presei internaţionale, Guvernul de la Moscova va majora din nou cheltuielile pentru apărare în următorii trei ani până la 50 de trilioane de ruble. Dacă se va aproba în Duma de Stat, aşa cum este de aşteptat, Rusia va cheltui 17,1 trilioane de ruble în 2027, adică cu 27% mai mult decât era prevăzut în buget, care se ridica la 13,5 trilioane de ruble. În consecinţă, vor scădea şi cheltuielile sociale, investiţiile în sănătate şi educaţie, în construcţia de drumuri şi infrastructură, precum şi subvenţiile pentru sectorul agricol, semnalează presa internațională.

Putin a subliniat că partidul politic „Rusia Unită” deţine o majoritate largă – 349 din 450 de locuri – şi a făcut apel la unitate, adresându-se tuturor formaţiunilor politice cu reprezentare parlamentară. Preşedintele Rusiei a subliniat că, în chestiunile vitale pentru ţară, deciziile trebuie luate „cu un sprijin solidar şi consolidat din partea tuturor partidelor şi deputaţilor”, adică în unanimitate deoarece, a susţinut el, „toţi suntem coreligionari şi susţinători a ceea ce este important: aspiraţia spre succes, securitate şi înflorire a patriei noastre”.