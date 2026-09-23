Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin la Summitul G20. Ce plan au SUA pentru războiul din Ucraina?

Președintele american Donald Trump l-a invitat pe Vladimir Putin la Summitul G20 din luna decembrie, desfășurat la Miami, în timp ce Washingtonul caută soluții pentru încheierea războiului din Ucraina. Anunțul, făcut miercuri de Marco Rubio la ONU, vine pe fondul eforturilor SUA pentru un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.

Președintele american Donald Trump l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, la Summitul G20, care va fi găzduit de SUA la Miami, în luna decembrie. Anunțul a fost făcut miercuri de secretarul de stat american Marco Rubio, după o întrevedere cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU.

Rubio a explicat că, pentru soluționarea problemelor, este necesar dialogul inclusiv cu persoanele cu care există dezacorduri sau divergențe. Din acest motiv, Trump l-a invitat pe Putin la Summitul G20.

Secretarul de stat american a precizat că participarea liderului de la Kremlin ar reprezenta o oportunitate pentru acesta de a discuta atât cu Trump, cât și cu alți lideri mondiali. Rubio și-a exprimat speranța că Putin va accepta invitația.

În același timp, Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să ajungă la un acord privind un armistițiu în domeniul energetic și a precizat că Washingtonul depune eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Potrivit acestuia, un astfel de armistițiu nu ar pune capăt războiului din Ucraina, dar ar putea crea o platformă pentru negocierea unui acord mai amplu.

Rubio a mai spus că ambele părți și-au exprimat interesul pentru un armistițiu limitat care să vizeze infrastructura energetică. El a recunoscut că ajungerea la un astfel de acord nu este ușoară, însă a precizat că atât Rusia, cât și Ucraina au transmis că sunt interesate de această variantă.

„Pentru a soluţiona problemele, trebuie să te întâlneşti cu oamenii cu care eşti în dezacord sau cu care ai putea avea divergenţe. Din acest motiv, l-am invitat pe preşedintele Putin la G20. Considerăm că aceasta este o ocazie pentru el să discute nu doar cu preşedintele (Trump), ci şi cu alţi lideri mondiali. Cele două părţi şi-au exprimat interesul pentru un armistiţiu limitat care să implice energia. Desigur, nu este uşor, dar ameble părţi au spus că sunt interesate”, a menţionat oficialul american.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită de mai multe luni fie un armistițiu complet, fie unul parțial, care să prevadă încetarea reciprocă a atacurilor asupra infrastructurii energetice din Rusia și Ucraina.

Kremlinul a respins constant aceste propuneri, precizând marți că își dorește un acord pentru încetarea definitivă a conflictului, nu un armistițiu considerat inutil.

După întâlnirea de marți cu Trump, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, Zelenski a declarat că atât Kievul, cât și Washingtonul își doresc ca războiul declanșat de Rusia să se încheie înainte de iarnă. Președintele ucrainean a precizat, de asemenea, că discuțiile cu Trump au vizat măsuri de dezescaladare care ar putea contribui la crearea condițiilor pentru reluarea diplomației.