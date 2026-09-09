Rusia anunță cum vrea să negocieze pacea în Ucraina. Condiția de la care Moscova nu se abate

Rusia este deschisă reluării negocierilor de pace cu Ucraina, însă nu consideră necesară o încetare a luptelor în timpul unor eventuale discuții. Poziția a fost exprimată marți de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în contextul intensificării contactelor diplomatice dintre Moscova, Washington și Kiev.

Șeful diplomației ruse susține că negocierile și operațiunile militare pot continua simultan.

„Lupte şi diplomaţie. Nu văd niciun motiv să nu se poată desfăşura în paralel şi simultan, aşa cum s-a întâmplat pe parcursul istoriei”, a declarat Serghei Lavrov într-un interviu acordat televiziunii de stat de la Moscova.

Lavrov a explicat poziția actuală a Rusiei prin ceea ce a descris drept „înşelăciunea” suferită de Moscova în 2022. Potrivit acestuia, Rusia și-a retras atunci trupele din apropierea Kievului ca un „gest de bunăvoinţă”, în contextul negocierilor desfășurate în martie-aprilie la Istanbul.

Versiunile Moscovei și Kievului asupra negocierilor din 2022 diferă însă.

Conform poziției ruse, părțile s-ar fi apropiat atunci de un acord, dar Ucraina ar fi renunțat ulterior la acesta la solicitarea Washingtonului și a premierului britanic de la acea vreme, Boris Johnson.

Kievul susține, în schimb, că termenii discutați presupuneau, printre altele, neutralitatea geopolitică a Ucrainei, neaderarea la NATO, limitarea capacităților sale militare și acordarea unui statut special unor provincii din estul țării. Președintele Volodimir Zelenski s-a opus unor asemenea condiții.

Lavrov a amintit că Vladimir Putin a decis ulterior că Rusia nu își va suspenda obiectivele militare în timpul unor noi negocieri.

„Această politică rămâne în vigoare şi astăzi”, a declarat ministrul rus de Externe.

Declarațiile lui Lavrov vin în aceeași zi în care Vladimir Putin și Donald Trump au discutat telefonic despre războiul din Ucraina.

Ministrul rus de Externe a afirmat că Moscova intenționează să continue dialogul cu Washingtonul privind o eventuală soluție negociată. Potrivit acestuia, administrația americană ar accepta „realitatea de pe teren” și s-ar opune aderării Ucrainei la NATO.

Lavrov s-a referit și la emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au efectuat vizite la Moscova și Kiev.

Aceștia „recunosc aceste puncte fundamentale şi încearcă să joace un rol constructiv”, a spus Lavrov.

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, a afirmat că Putin și Trump au discutat cu „toată sinceritatea” despre războiul din Ucraina.

Potrivit oficialului rus, Donald Trump a cerut încetarea rapidă a operațiunilor militare, în timp ce Putin i-ar fi prezentat o „analiză obiectivă şi detaliată” a situației de pe front.

Președintele rus susține în continuare că forțele Moscovei înaintează și că ocuparea întregii regiuni Donbas este doar o chestiune de timp.

În timpul discuției cu Trump, Putin „a subliniat ceea ce americanii ar putea face în mod realist pentru a pune rapid capăt ostilităţilor”, potrivit lui Ușakov.

Totodată, liderul de la Kremlin l-a asigurat pe președintele american că Rusia nu are „niciun plan agresiv” față de Europa.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite s-ar putea întâlni chiar în această lună pentru discuții privind o soluționare negociată a războiului.

Moscova este însă mai prudentă în privința calendarului. Partea rusă consideră că este încă „prea devreme” pentru a discuta concret despre organizarea unei asemenea întâlniri.

În acest context, declarațiile lui Lavrov indică faptul că o eventuală revenire la masa negocierilor nu ar presupune automat și un armistițiu: Moscova intenționează să păstreze deschisă opțiunea continuării operațiunilor militare în paralel cu dialogul diplomatic.