Va ataca Rusia țări membre UE? Ce i-a spus Vladimir Putin lui Donald Trump în discuția de o oră

Preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump au purtat marţi o convorbire telefonică de aproximativ o oră, după vizitele emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner la Moscova şi Kiev. Kremlinul a descris discuţia dintre cei doi lideri drept „constructivă şi foarte sinceră”, principalul subiect fiind găsirea unei soluţii pentru încheierea războiului din Ucraina.

Convorbirea intervine după ce Witkoff şi Kushner au prezentat Moscovei mai multe idei în încercarea de a avansa negocierile privind conflictul. Potrivit consilierului diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, atât partea rusă, cât şi cea americană au evaluat pozitiv contactele recente.

Iuri Uşakov a declarat că cei doi preşedinţi au analizat rezultatele vizitelor efectuate de Steve Witkoff şi Jared Kushner la Moscova şi Kiev.

„În stilul profesionist şi respectuos care-i caracterizează, ei au schimbat puncte de vedere” despre vizita lui Steve Witkoff şi Jared Kushner, a declarat consilierul diplomatic al Kremlinului.

Convorbirea a durat aproximativ o oră şi a fost „constructivă şi foarte sinceră”, iar vizitele lui Witkoff şi Kushner la Moscova şi Kiev au fost „evaluate drept pozitive”, potrivit lui Uşakov.

Oficialul rus a precizat că activitatea prin acest canal „dar şi prin altele” va continua.

Potrivit Kremlinului, Donald Trump a subliniat în timpul discuţiei „dorinţa de a pune capăt conflictului cât mai rapid posibil”.

Vladimir Putin i-ar fi transmis liderului american că încheierea războiului ar putea deschide „perspective impresionante şi de anvergură” pentru restabilirea relaţiilor dintre Statele Unite şi Rusia.

Preşedintele rus s-a referit în special la relaţiile comerciale şi economice, despre care a afirmat că ar putea aduce „avantaje uriaşe ambelor ţări”.

Potrivit lui Uşakov, Trump este interesat să realizeze „progrese majore” în timpul preşedinţiei sale.

Putin a susţinut abordarea liderului american privind construirea unui parteneriat între cele două puteri şi a „evaluat pozitiv” eforturile de mediere ale Statelor Unite şi rolul personal al lui Trump în încercarea de a găsi o soluţie la conflict.

Un alt subiect important al convorbirii a fost situaţia militară din Ucraina.

Potrivit lui Uşakov, Vladimir Putin i-a prezentat omologului său american o „analiză obiectivă şi detaliată” a situaţiei militare, inclusiv perspectiva Kremlinului asupra „perspectivelor progreselor pe câmpul de luptă”.

Liderul rus ar fi prezentat şi o serie de acţiuni concrete pe care Statele Unite le pot „întreprinde în mod realist” pentru ca războiul să se încheie mai rapid.

În cadrul discuţiei a fost abordată şi relaţia Rusiei cu Europa. Vladimir Putin i-a transmis lui Donald Trump că Moscova „nu are absolut niciun plan agresiv împotriva Uniunii Europene (UE)”, potrivit consilierului său diplomatic.

Uşakov a susţinut că discursurile privind o ameninţare rusă ar fi folosite drept pretext pentru creşterea ajutorului acordat Ucrainei şi pentru majorarea cheltuielilor militare ale Europei Occidentale.

Anterior, oficialul Kremlinului precizase că Putin a declarat că nu are „niciun plan agresiv împotriva Europei”.

Kremlinul a caracterizat, în ansamblu, convorbirea telefonică dintre cei doi lideri drept una desfăşurată într-o „notă pozitivă”.

Vladimir Putin şi Donald Trump au convenit să rămână în contact şi să poarte o nouă discuţie într-un termen scurt, dacă situaţia o va impune.

Contactul la cel mai înalt nivel vine în contextul intensificării demersurilor diplomatice americane pentru găsirea unei soluţii la războiul din Ucraina, după vizitele lui Steve Witkoff şi Jared Kushner la Moscova şi Kiev.