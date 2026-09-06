Emisarii lui Donald Trump au ajuns la Kiev după întâlnirea cu Vladimir Putin. Zelenski este pregătit pentru negocieri: Suntem interesați să ne apropiem de sfârșitul războiului

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au ajuns duminică la Kiev, în prima lor vizită oficială în Ucraina. Cei doi au venit în capitala ucraineană la numai o zi după întâlnirea avută la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin, în cadrul eforturilor administrației americane de a avansa o nouă inițiativă pentru încheierea războiului din Ucraina.

Vizita are loc într-un moment în care diplomația americană încearcă să apropie pozițiile Kievului și Moscovei. Volodimir Zelenski transmite că Ucraina este pregătită să participe la negocieri, însă consideră că un eventual acord trebuie să includă garanții de securitate și condiții clare pentru perioada de după încheierea războiului.

Steve Witkoff și Jared Kushner au ajuns la Kiev cu trenul, după ce avionul guvernamental cu care au plecat de la Moscova a aterizat în timpul nopții la Rzeszów, în Polonia, în apropierea graniței cu Ucraina, conform France24.

Anterior, fusese luată în calcul inclusiv varianta unui zbor direct între Moscova și Kiev. O asemenea posibilitate ar fi fost neobișnuită în condițiile în care aeroporturile ucrainene sunt închise de la începutul războiului.

Deplasarea emisariilor americani la Kiev vine după întâlnirea pe care aceștia au avut-o sâmbătă, la Moscova, cu Vladimir Putin. Discuțiile au durat aproximativ trei ore și au fost caracterizate de consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, drept constructive și extrem de sincere.

„Am început negocierile”, a anunţat Zelenski într-un mesaj postat pe canalul său oficial de Telegram.

Ulterior, Casa Albă a anunțat că reprezentanții lui Donald Trump au discutat cu liderul rus despre planuri substanțiale referitoare la următorii pași în dosarul ucrainean. Potrivit administrației americane, aceste măsuri ar urma să fie făcute publice în următoarele săptămâni.

„Le urăm bun venit la Kiev reprezentanţilor preşedintelui Statelor Unite, Steve Witkoff şi Jared Kushner. (…) Continuăm cu o coordonare strânsă cu privire la următorii paşi pentru a pune capăt războiului”, a transmis anterior Biroul Preşedintelui Ucrainei pe contul său oficial de Telegram.

Înaintea întâlnirii cu Witkoff și Kushner, Volodimir Zelenski a anunțat duminică faptul că s-a consultat cu echipa ucraineană de negociere și că Kievul și-a pregătit propriile propuneri pentru discuții.

Președintele ucrainean a transmis că Ucraina este pregătită pentru negocieri și că dorește să contribuie în mod constructiv la apropierea momentului încheierii războiului.

„Suntem pregătiți pentru această discuție. Ucraina a fost întotdeauna și va rămâne constructivă. Suntem interesați să ne apropiem de sfârșitul războiului”, a transmis președintele ucrainean în mesajul publicat pe rețelele sociale.

Zelenski a indicat însă trei elemente pe care Kievul le consideră esențiale în cadrul procesului diplomatic: pacea, garanțiile de securitate și modul în care va fi construită perioada de după război.

Potrivit liderului ucrainean, propunerile Kievului sunt deja pregătite, iar negocierile ar trebui să se desfășoare într-un mod coordonat, substanțial și realist.

„Pacea este necesară. Garanțiile de securitate sunt necesare. Este necesar un caracter demn al păcii postbelice. Propunerile noastre sunt pregătite”, a transmis liderul de la Kiev, adăugând că negocierile trebuie purtate într-o manieră coordonată, substanțială și realistă.

Potrivit imaginilor publicate de biroul lui Volodimir Zelenski, Steve Witkoff și Jared Kushner au fost întâmpinați la gara din Kiev de întreaga echipă ucraineană de negociere.

Printre oficialii prezenți s-au numărat șeful de cabinet al președintelui ucrainean, Kirill Budanov, șeful serviciului de informații externe, Rustem Umerov, liderul partidului de guvernământ Slujitorul Poporului din parlamentul ucrainean, David Arahamia, precum și prim-vicepreședintele Administrației Prezidențiale, Serghei Kisliția.

Delegația americană s-a deplasat ulterior în Piața Sofia, unde a fost întâmpinată de Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a transmis, într-o declarație pentru postul de televiziune TSN, că îi aștepta de mult timp pe Steve Witkoff și Jared Kushner.

La rândul său, Steve Witkoff a descris deplasarea la Kiev drept o călătorie excelentă. Zelenski a precizat însă că delegației americane nu i s-a permis să ajungă cu avionul, susținând că rușii au împiedicat sosirea oaspeților pe cale aeriană, chiar dacă fusese decretat un armistițiu de trei zile privind atacurile asupra capitalei ucrainene.

Eforturile diplomatice americano-ruse și americano-ucrainene se desfășoară în paralel cu continuarea atacurilor militare. În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat asupra Ucrainei 108 drone și rachete, potrivit Forțelor Aeriene ucrainene. Kievul a susținut că majoritatea acestora au fost doborâte, însă 11 locații au fost totuși lovite.

La rândul său, Rusia a anunțat că a neutralizat 258 de drone ucrainene. În Ucraina, cel puțin trei civili au fost răniți în atacurile desfășurate în timpul nopții și dimineții.

Autoritățile ruse au raportat, de asemenea, un mort și o femeie rănită în urma unui atac ucrainean asupra unui vehicul în regiunea Belgorod.

Vizita lui Steve Witkoff și Jared Kushner la Kiev reprezintă următoarea etapă a efortului diplomatic american destinat găsirii unei soluții pentru războiul din Ucraina. Deocamdată, detaliile noii propuneri promovate de administrația Trump nu au fost făcute publice.