Prognoza meteo luni, 7 septembrie. Săptămâna începe cu soare în cea mai mare parte a țării. La ce maxime se pot aștepta românii

Prognoza meteo luni, 7 septembrie. Săptămâna începe cu vreme frumoasă în cea mai mare parte a țării, temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă și mult soare, în special în sud și sud-est. Luni, 7 septembrie, maximele vor ajunge până la 30 de grade în sud-vestul Olteniei, iar vremea se va menține plăcută și în București, unde temperatura maximă va fi de aproximativ 28 de grade.

În țară, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va slăbi treptat în intensitate. În prima parte a nopții, acesta va mai prezenta însă unele intensificări în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot ajunge la 60-80 km/h.

Temperaturile minime vor fi mai scăzute decât în noaptea precedentă și se vor situa între 2 și 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 17-18 grade pe litoral, potrivit meteorologilor.

În București, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va coborî la 11-14 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în zona periurbană.

Prima zi a săptămânii va aduce o vreme frumoasă, cu valori termice apropiate de cele normale pentru prima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, dar va fi mai mult senin în sudul și sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 21 de grade în estul Transilvaniei și în Podișul Moldovei și 30 de grade în sud-vestul Olteniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 5 grade în zonele depresionare și 17-18 grade în Dealurile de Vest și pe litoral. În timpul nopții, ceața va apărea izolat.

În Capitală, vremea va fi frumoasă, cu un regim termic normal pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jurul valorii de 28 de grade, în timp ce minima va coborî la 12-14 grade.

Marți, vremea se va menține frumoasă și va deveni călduroasă în vestul și sud-vestul țării. Cerul va fi mai mult senin, cu excepția primei părți a zilei, când în regiunile sudice va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime vor crește ușor față de ziua precedentă și se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și Podișul Moldovei și 32 de grade în sudul Crișanei, Banat, precum și în vestul și sudul Olteniei.

Minimele termice vor fi cuprinse între 3 și 5 grade în zonele depresionare ale Carpaților Orientali și 20-21 de grade în dealurile vestice. Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă izolat.

În București, vremea va fi frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei și mai mult senin ulterior, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la 28-30 de grade, iar minima va fi de 12-15 grade.

Valorile termice diurne vor continua să crească ușor miercuri. Vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și parțial în centru și sud, iar în Câmpia de Vest va fi, pe alocuri, caniculară.

Cerul va fi mai mult senin. Spre finalul intervalului sunt prognozate unele înnorări și, izolat, ploi slabe de scurtă durată în vestul țării.

Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea temporar ușoare intensificări. În Banat, vitezele vor ajunge în general la 40-45 km/h, iar astfel de intensificări se vor manifesta local și în Moldova, precum și în Carpații Meridionali, unde rafalele pot atinge 50-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 24-25 de grade pe litoral și 34-35 de grade, pe alocuri, în Câmpia de Vest. Minimele vor fi cuprinse între 5 și 7 grade în estul Transilvaniei și 21-22 de grade în dealurile vestice.

În București, vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă de aproximativ 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 14-16 grade.