5 septembrie vine cu o schimbare surprinzătoare a vremii. Zonele vizate de fenomene neașteptate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru sâmbătă, 5 septembrie. Meteorologii anunță o vrem neașteptat de caldă pentru această perioadă. Vor fi temperaturi până la 36 de grade în unele regiuni.

Cele mai ridicate valori sunt prognozate în Banat și Oltenia, în timp ce în mai multe zone din sud și vest va fi foarte cald. Local, temperaturile vor atinge valori specifice caniculei, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Pe timpul nopții, cerul va fi mai mult senin în sudul țării și variabil în celelalte regiuni. Spre sfârșitul intervalului, în extremitatea nordică vor apărea înnorări și sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată, cu cantități de apă de 1…3 l/mp.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată în cea mai mare parte a țării. La munte, acesta se va intensifica, iar pe creste rafalele vor ajunge la 60…70 km/h. În nord-vest, vitezele vântului vor fi mai mici, în general de 40…50 km/h, pe arii locale.

Temperaturile minime se vor situa între 10 și 18 grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare. În depresiunile Carpaților Orientali, minimele vor coborî până spre 7 grade, în timp ce în Dealurile de Vest și pe litoral vor fi valori mai ridicate, de până la 21 de grade.

Potrivit prognozei, vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor țării. Cea mai mare parte a Banatului, Olteniei, Munteniei, Dobrogei și Moldovei va resimți temperaturi ridicate, iar aceeași situație este prognozată în sudul Crișanei și în sudul Transilvaniei.

În aceste regiuni, local, va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități, ceea ce indică un nivel ridicat al disconfortului termic.

Temperaturile maxime vor crește semnificativ față de ziua precedentă, cu excepția regiunilor nordice. Valorile termice se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 36 de grade în Banat și Oltenia.

Instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența mai ales după-amiaza și seara în jumătatea nordică a țării. În timpul nopții, fenomenele specifice instabilității sunt prognozate în centru și est, unde cerul va avea temporar înnorări accentuate.

În zonele afectate de instabilitate atmosferică, vântul va prezenta intensificări, cu viteze de 40…50 km/h și, pe arii restrânse, de peste 60…70 km/h, în special în zona montană. Sunt prognozate și vijelii, alături de averse în general slabe cantitativ.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 5…10 l/mp, iar pe spații mici pot ajunge la 15 l/mp. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat este posibilă apariția grindinei.

În restul țării, vremea va fi predominant călduroasă, cu temperaturi maxime ridicate. Diferențele dintre regiuni vor fi importante, cele mai scăzute valori fiind așteptate în nord, iar cele mai ridicate în vest și sud-vest.

Minimele termice din noaptea de 5 spre 6 septembrie vor varia de la 7 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la aproximativ 21 de grade în sud-vestul Olteniei și pe litoral.

În București, ziua de 5 septembrie 2026 va aduce vreme caniculară. Temperatura maximă va ajunge la 34…35 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat în orele după-amiezii.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura minimă din Capitală va fi de 15…18 grade. Pe timpul nopții, cerul va rămâne mai mult senin, iar vântul va avea intensități slabe până la moderate.