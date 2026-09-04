Planeta va depăși inevitabil pragul de 1,5°C. ONU arată ce urmează pentru climă

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu avertizează că temperatura medie globală va depăși pragul de 1,5°C față de nivelurile preindustriale. Noul raport UNEP arată că această evoluție s-ar putea produce în următorii ani. Experții analizează acum măsurile prin care durata și amploarea depășirii ar putea fi limitate la nivel mondial.

Pragul de 1,5°C va fi depășit inclusiv în cel mai optimist scenariu climatic analizat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu. Raportul „Limiting Overshoot”, publicat de UNEP pe 2 septembrie 2026, estimează că temperatura medie globală ar putea ajunge la un nivel maxim de aproximativ 1,8°C peste valorile înregistrate în perioada preindustrială.

În scenariile mai pesimiste, încălzirea planetei depășește 2°C. Calculele se referă la mediile temperaturilor globale evaluate pe perioade lungi, nu la înregistrarea unei valori mai mari de 1,5°C într-un singur an.

Planeta a traversat deja, în 2024, primul an calendaristic în care temperatura medie globală a depășit cu 1,5°C nivelul perioadei preindustriale. Această situație nu înseamnă că obiectivul stabilit prin Acordul de la Paris a fost încălcat oficial, deoarece evoluția climei este evaluată pe intervale mai îndelungate.

UNEP consideră însă că valoarea înregistrată în 2024 reprezintă un semnal clar privind direcția în care se îndreaptă clima. Depășirea pragului riscă să nu mai fie un fenomen limitat la un singur an, ci să devină persistentă.

Până în prezent, negocierile internaționale s-au concentrat asupra soluțiilor prin care încălzirea globală putea fi menținută sub limita de 1,5°C. Noul raport mută atenția asupra reducerii perioadei în care temperaturile vor rămâne peste acest nivel și asupra posibilității ca media globală să fie coborâtă ulterior sub prag.

Diferența dintre o încălzire globală de 1,5°C, 1,8°C sau peste 2°C produce efecte importante asupra întregului sistem climatic. Fiecare fracțiune suplimentară de grad poate crește frecvența și intensitatea valurilor extreme de căldură, incendiilor, secetelor și precipitațiilor violente.

Schimbările sunt deja mai rapide în anumite regiuni ale planetei. Zonele arctice se încălzesc într-un ritm mult mai accelerat decât media globală, iar efectele sunt vizibile asupra gheții, ecosistemelor și condițiilor climatice.

Raportul ONU avertizează că amploarea pagubelor viitoare va depinde de nivelul maxim atins și de durata în care temperatura medie va rămâne peste limita stabilită prin Acordul de la Paris.

Conceptul central al raportului UNEP este „overshoot”, termen care definește perioada în care încălzirea globală depășește 1,5°C înainte ca temperatura să poată fi redusă din nou. Scenariul prezentat de experții ONU cuprinde trei etape: trecerea peste prag, atingerea unui nivel maxim și scăderea treptată a temperaturii medii globale.

Ținta climatică de 1,5°C nu este abandonată, dar strategia propusă se schimbă fundamental. În locul menținerii temperaturii sub această limită, obiectivul ar putea deveni revenirea la prag după o perioadă în care încălzirea globală se va situa deasupra acestuia.

Riscurile cresc proporțional cu nivelul maxim al temperaturii și cu durata depășirii. O perioadă mai lungă petrecută peste 1,5°C poate produce schimbări care nu vor dispărea automat atunci când temperaturile vor începe să scadă.

Printre pericolele identificate de UNEP se numără destabilizarea marilor calote glaciare, degradarea pădurii amazoniene și perturbarea circulației meridională de răsturnare din Atlantic (AMOC). Acest sistem amplu de curenți oceanici are un rol important în reglarea climei.

Depășirea pragului poate favoriza și atingerea unor puncte de cotitură climatică. După trecerea acestor limite, anumite procese naturale pot deveni dificil sau imposibil de inversat, chiar dacă sistemul climatic părea relativ stabil înaintea declanșării schimbărilor.

Revenirea temperaturii medii sub pragul de 1,5°C nu va putea fi obținută numai prin atingerea obiectivului „net-zero”, potrivit raportului ONU. Neutralitatea emisiilor poate opri acumularea suplimentară de dioxid de carbon și poate stabiliza încălzirea, dar nu este suficientă pentru reducerea temperaturilor.

O asemenea scădere ar necesita o perioadă în care emisiile globale să devină net-negative. Cantitatea de dioxid de carbon eliminată din atmosferă ar trebui să fie mai mare decât volumul gazului emis.

UNEP indică reîmpădurirea, precum și tehnologiile de captare, eliminare și stocare a carbonului printre soluțiile care pot contribui la atingerea acestui obiectiv. Raportul precizează însă că aceste metode nu pot înlocui reducerea substanțială a emisiilor.

Capacitatea tehnologiilor de eliminare a carbonului este limitată, iar folosirea lor la scară foarte mare implică dificultăți tehnologice, economice și de mediu.

Adaptarea la schimbările climatice trebuie accelerată în paralel cu reducerea emisiilor, deoarece unele efecte ale încălzirii globale nu mai pot fi evitate. Comunitățile aflate în regiunile de coastă riscă să fie afectate de creșterea nivelului mărilor.

Presiunile vor crește și asupra securității alimentare și resurselor de apă. Fenomenele meteorologice extreme pot deveni mai costisitoare, mai frecvente și mai dificil de gestionat de autorități și comunități.

UNEP avertizează că există limite ale capacității de adaptare atunci când încălzirea globală ajunge la niveluri foarte ridicate. Unele ecosisteme și comunități nu vor putea evita integral consecințele, indiferent de măsurile adoptate.

Raportul arată că fereastra pentru evitarea completă a depășirii limitei de 1,5°C pare să se fi închis, însă efectele viitoare depind în continuare de ritmul reducerii emisiilor. Diminuarea rapidă a acestora poate limita nivelul maxim al încălzirii și poate scurta perioada în care temperatura globală va rămâne peste prag.

Inger Andersen, directorul executiv al UNEP, susține că fiecare fracțiune de grad evitată înseamnă pagube mai reduse. După depășirea temporară a pragului de 1,5°C, evoluția poate varia de la o revenire treptată până la continuarea creșterii temperaturilor și amplificarea riscurilor climatice.

Raportul UNEP poate fi consultat mai jos: