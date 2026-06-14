O lume mai egală este posibilă, spun cercetătorii. Ce schimbări propun pentru economie și climă

Un nou raport internațional susține că omenirea poate crește nivelul de trai, reduce inegalitățile și limita încălzirea globală fără a renunța la prosperitate. Documentul a fost realizat de World Inequality Lab și va fi prezentat în cadrul World Inequality Conference de la Paris.

Autorii spun că propunerile lor reprezintă o alternativă la scenariile care prevăd creșterea consumului de combustibili fosili, agravarea schimbărilor climatice și accentuarea diferențelor economice.

Global Justice Report este prezentat drept una dintre cele mai ample încercări de a răspunde simultan provocărilor economice, sociale și climatice cu care se confruntă lumea. La realizarea documentului au participat 45 de autori, folosind baze de date construite de peste 200 de cercetători din întreaga lume, transmite The Guardian.

Printre măsurile propuse se numără introducerea unor taxe mai ridicate pentru averile foarte mari, reducerea timpului de lucru, schimbarea obiceiurilor alimentare și redirecționarea investițiilor din sectoare cu consum ridicat de resurse, precum industria și mineritul, către educație și sănătate.

Potrivit raportului, dacă aceste măsuri ar fi implementate, veniturile a 89% din populația globului s-ar putea dubla până în anul 2100, iar creșterea temperaturii globale ar putea fi menținută sub pragul de 2 grade Celsius față de nivelul preindustrial.

Thomas Piketty, profesor la Paris School of Economics și co-director al World Inequality Lab, consideră că actualele orientări politice nu vor reuși să ofere soluții durabile pentru problemele climatice și sociale. Acesta susține că, în cele din urmă, va fi necesară o redistribuire mai amplă a resurselor și a puterii economice pentru a evita efecte grave asupra mediului și societății.

La baza raportului se află conceptul de „suficiență”, care pornește de la ideea că oamenii pot avea o viață prosperă și sănătoasă fără o creștere continuă a consumului material.

Pentru atingerea acestui obiectiv, autorii propun reducerea timpului mediu anual de lucru de la aproximativ 2.100 de ore la 1.000 de ore. Acest nivel ar fi echivalent cu o săptămână de lucru de aproximativ două zile și jumătate.

Raportul recomandă și reducerea consumului de carne roșie, pe care o consideră principalul factor al defrișărilor și al degradării ecosistemelor. În același timp, economia ar urma să fie orientată mai mult către activități cu impact redus asupra mediului.

În acest context, autorii propun mai mult decât dublarea cheltuielilor pentru educație la 8.400 de euro pe persoană și creșterea cheltuielilor pentru sănătate la 14.400 de euro pe persoană.

Piketty explică faptul că investițiile suplimentare în educație și sănătate generează un consum de resurse și energie semnificativ mai redus decât investițiile similare în sectorul manufacturier, motiv pentru care schimbarea structurii economiei este considerată esențială.

Reducerea inegalităților reprezintă unul dintre obiectivele centrale ale raportului. Autorii estimează că venitul brut mediu pe cap de locuitor la nivel mondial ar putea ajunge la 5.000 de euro pe lună până la sfârșitul secolului.

Cele mai mari câștiguri ar urma să fie înregistrate în statele din sudul global. În schimb, averile celor mai bogați oameni ai lumii ar fi afectate de taxarea suplimentară. Potrivit calculelor prezentate, ponderea averii deținute de miliardari la nivel global ar scădea de la 6% la 0,05%, în timp ce jumătatea inferioară a populației lumii și-ar majora ponderea în averea globală de la 2% la 30%.

În paralel, raportul propune accelerarea investițiilor în energie regenerabilă și electrificarea completă a sistemelor energetice până în 2050. Capitalul ar urma să fie direcționat către proiecte eoliene, solare și alte tehnologii cu emisii reduse.

Autorii estimează că această combinație de măsuri ar putea limita creșterea temperaturii globale la aproximativ 1,8 grade Celsius până la finalul secolului, un nivel considerabil mai redus decât scenariile care indică o încălzire de 4 până la 4,5 grade Celsius.

Pentru implementarea planului, raportul propune crearea unui fond global pentru justiție socială și climatică, destinat finanțării tranziției energetice și majorării cheltuielilor pentru educație și sănătate. Documentul concluzionează că o lume mai egală și compatibilă cu limitele planetei este posibilă din punct de vedere material, însă realizarea acesteia depinde de deciziile politice și de capacitatea construirii unui sprijin larg pentru aceste schimbări.