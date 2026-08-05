Piața industrială și logistică din România accelerează: cererea de spații a crescut cu 11% în primul semestru din 2026

Piața industrială și logistică din România continuă să crească, în ciuda unui climat economic dificil. Cererea de spații moderne a avansat cu 11% în primul semestru din 2026, dezvoltatorii accelerează investițiile, iar Bucureștiul își consolidează poziția de principal pol logistic al țării, potrivit celui mai recent raport de specialitate.

Piața industrială și logistică din România și-a menținut dinamica pozitivă în prima jumătate a anului 2026, pe fondul accelerării activității de închiriere în trimestrul al doilea, în ciuda unui context macroeconomic dificil, caracterizat de contracție economică, inflație ridicată și presiuni asupra consumului, potrivit raportului „Romania Marketbeat Industrial Q2 2026”.

La finalul lunii iunie, stocul total de spații industriale și logistice moderne a ajuns la 8,14 milioane de metri pătrați, dintre care aproximativ 4 milioane de metri pătrați sunt localizați în București și în zona metropolitană. În același timp, la nivel național se aflau în construcție proiecte cu o suprafață cumulată de 532.000 de metri pătrați.

Cele mai importante livrări din trimestrul al doilea au fost concentrate în București. Printre proiectele finalizate se numără VGP Park Bucharest A3, cu o suprafață de 45.000 de metri pătrați, și VGP Park Bucharest A2, cu 33.000 de metri pătrați, ambele dezvoltate de VGP și destinate mai multor chiriași.

Capitala își consolidează poziția dominantă și în ceea ce privește proiectele aflate în dezvoltare. Printre cele mai mari investiții în curs se numără GARBE Park Bucharest (61.000 mp), CTPark Bucharest West (60.000 mp), WDP Park Dragomirești (58.000 mp), WDP Park Ștefănești (54.000 mp), o nouă clădire de 50.000 mp în cadrul CTPark Bucharest West destinată Leroy Merlin și ELI Park Bucharest (36.000 mp).

Activitatea de închiriere s-a intensificat în trimestrul al doilea, când au fost tranzacționați aproximativ 329.000 de metri pătrați. Astfel, volumul total al cererii din primul semestru a ajuns la 569.000 de metri pătrați, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cererea nouă a reprezentat 58% din volumul total al tranzacțiilor, ceea ce indică reziliența ocupanților și capacitatea pieței de a genera proiecte noi, chiar și într-un climat economic mai prudent. Rata de neocupare a crescut la 6,7% la nivel național și la 6,3% în București, evoluție influențată în principal de livrările speculative recente.

Printre cele mai importante tranzacții încheiate în trimestrul al doilea se numără preînchirierea a 10.300 de metri pătrați de către FM Logistic în CTPark Bucharest. De asemenea, Novaintermed a închiriat 6.300 de metri pătrați în VGP Park Bucharest A3, Lift Banat a contractat 5.900 de metri pătrați în VGP Park Timișoara A1, iar Yusen Logistics și-a reînnoit contractul pentru 5.700 de metri pătrați în P3 Bucharest A1.

La nivel regional, Bucureștiul a concentrat cea mai mare parte a cererii, cu 255.000 de metri pătrați tranzacționați în trimestrul al doilea și 386.000 de metri pătrați în primul semestru. Stocul modern al Capitalei a ajuns la 3,99 milioane de metri pătrați. Timișoara dispune de un stoc de 807.700 de metri pătrați și a înregistrat o cerere de 73.600 de metri pătrați în prima jumătate a anului. Ploiești, unul dintre cele mai mature centre logistice din afara Bucureștiului, are un stoc de 574.500 de metri pătrați și o rată de neocupare de doar 0,8%.

Chiriile pentru spațiile premium au crescut ușor în București, până la 4,80 euro/mp/lună. În principalele hub-uri regionale, acestea au rămas în general stabile, situându-se între 4,30 și 4,65 euro/mp/lună. Evoluția este determinată de costurile mai ridicate ale construcțiilor și finanțării, dar și de disponibilitatea limitată a spațiilor moderne în anumite subpiețe consacrate. Potrivit raportului, chiriile ar putea continua să crească și în trimestrele următoare.

„Datele din primul semestru confirmă faptul că piața industrială și logistică din România rămâne una dintre cele mai dinamice componente ale sectorului imobiliar comercial. Cererea continuă să fie susținută de companii din logistică, retail, distribuție și producție, iar nivelul ridicat al proiectelor aflate în construcție arată că dezvoltatorii au încredere în perspectivele pe termen mediu ale pieței. Un alt semnal al acestei încrederi este reluarea dezvoltărilor speculative, după câțiva ani în care proiectele noi erau începute doar după pre-închirierea aproape integrală a spațiului. Consecința directă a fost creșterea ratei medii de neocupare la 6,7% la nivel național, față de 5,4% la finalul anului trecut – o evoluție pe care o vedem însă ca pe una sănătoasă: echilibrează raportul dintre cerere și ofertă și le oferă companiilor o gamă mai largă de opțiuni pentru extindere sau optimizare, fără a afecta fundamentele solide ale pieței, reflectate de accelerarea activității de închiriere”, a declarat Ștefan Surcel, Head of Industrial Agency Cushman & Wakefield Echinox, potrivit unui comunicat de presă.

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