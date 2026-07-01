Strauss România a închis fabrica de cafea din București după ani de activitate. 10% din personal a fost disponibilizat

Strauss România, lider pe segmentul cafelei instant din România, a decis să își mute și să își restrângă amprenta fabricii din țară, în cadrul unei strategii mai ample care include și dezvoltarea unui centru regional de producție în Polonia. Producătorul brandurilor Doncafé și Amigo își va muta fabrica din zona Pallady a Bucureștiului la Ștefăneștii de Jos, de unde va realiza și exporturi. Halele din care se mută activitatea sunt scoase la vânzare pentru 12,5 milioane de euro.

Strauss România va închide luna viitoare fabrica din zona Pallady, unde opera în regim de chirie, și va deschide un nou centru regional de producție într-un spațiu de aproximativ 5.000 de metri pătrați închiriat în VGP Park Bucharest din Ștefăneștii de Jos, conform informațiilor publicate de Profit.

Noua unitate va produce cafea instant, mixuri și cafea artizanală prăjită, iar producția va începe la finalul acestei veri. Deși suprafața operațională va fi mai redusă, fabrica va fi modernizată cu echipamente noi, investiția ridicându-se la câteva milioane de euro.

Spațiul închiriat de la dezvoltatorul belgian VGP va include și zone de depozitare, iar partea de logistică a fost externalizată către grupul Aquila.

Spre deosebire de fabrica din Pallady, care producea exclusiv pentru piața românească, noua unitate va deservi atât piața locală, cât și piețe regionale. Grupul Strauss analizează și posibilitatea extinderii viitoare a capacităților din parcul industrial VGP.

Ca parte a unei strategii pe termen lung privind eficiența și competitivitatea, grupul va înființa începând cu 2026 un Centru European de Excelență Operațională și Tehnologică în Polonia, dedicat cafelei prăjite, măcinate și boabe. Acesta va deservi toate piețele regionale, potrivit sursei menționate.

Reprezentanții Strauss România au precizat că România rămâne o piață-cheie pentru companie, iar ajustarea producției face parte dintr-o strategie de optimizare a lanțului de aprovizionare european. Compania subliniază că va continua să producă în România și să ofere consumatorilor aceleași branduri locale și produse de calitate.

Directorul general al Strauss România a confirmat că ajustările sunt parte a unei strategii pe termen lung, menită să asigure continuitatea operațiunilor și adaptarea la piață.

„România rămâne o piață-cheie pentru Strauss Coffee. Compania își ajustează amprenta producției ca parte a unei strategii pe termen lung pentru lanțul de aprovizionare european. România va continua să joace un rol în producție, iar consumatorilor români va continua să le fie oferite aceleași mărci locale îndrăgite și produse de înaltă calitate”, a declarat Marius Meleșteu, directorul general al Strauss Romania, pentru sursa menționată.

Ca parte a procesului de restructurare, compania a disponibilizat aproximativ 10% din angajați, cu pachete compensatorii și măsuri de reintegrare pe piața muncii. La finalul anului trecut, Strauss România avea aproximativ 200 de angajați, ceea ce înseamnă că au fost afectați în jur de 20 de persoane.

În paralel, activitatea administrativă a companiei a fost mutată în clădirea de birouri London, pe fosta platformă Semănătoarea din vestul Bucureștiului, într-un spațiu de circa 900 de metri pătrați închiriat de la Evo Properties. Acolo își desfășoară activitatea aproximativ 60 de angajați.

O parte dintre halele din zona Pallady aparțin unor investitori imobiliari israelieni, care analizează fie reînchirierea, fie vânzarea acestora pentru suma de 12,5 milioane de euro. Spațiile au o suprafață de 9.500 de metri pătrați, cu posibilitate de extindere de încă 9.000 de metri pătrați, pe un teren total de 33.000 de metri pătrați.

Proprietatea reprezintă ultima deținută în România de acest grup de investitori, care anterior a vândut un alt activ imobiliar din București Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Strauss a realizat în România vânzări de cafea de 17,8 milioane de euro în primul trimestru din 2026, în creștere cu 9,1% față de anul precedent. Piața românească reprezintă aproximativ 4,5% din vânzările globale ale grupului, Brazilia fiind principalul motor de creștere.

Compania deține branduri precum Doncafé, Amigo, BeanZ Café, Totti Caffè, capsulele Mr&Mrs Mill și ceaiurile Tea Tales.

Strauss România este prezentă pe piața locală din 1994, când a deschis prima fabrică din zona Pallady. Grupul este al treilea cel mai mare producător alimentar din Israel și este controlat de familia Strauss, una dintre cele mai bogate familii din Israel.

În România, Strauss ocupă locul al doilea pe piața producției și distribuției de cafea, după JDE Peet’s, și liderul segmentului de cafea instant prin brandul Amigo.

Piața cafelei din România a crescut cu peste 20% în valoare în primele cinci luni, iar cafeaua boabe a fost segmentul principal de creștere.

Stocul național de spații industriale și logistice a depășit 8 milioane de metri pătrați, iar în construcție se află aproximativ 500.000 de metri pătrați. În primul trimestru au fost livrați circa 115.000 de metri pătrați noi, majoritatea în București și Brașov.

Activitatea de închiriere a ajuns la 240.000 de metri pătrați, în scădere cu 7% față de anul precedent, dar ar putea atinge un milion de metri pătrați la final de an dacă ritmul se menține.

Chiriile au rămas stabile în marile huburi logistice din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Ploiești, în intervalul 4,50–4,75 euro pe metru pătrat pe lună.