Coreea de Sud anunță investiții de peste 576 de miliarde de dolari în industria semiconductorilor și inteligența artificială

Coreea de Sud a prezentat una dintre cele mai ambițioase strategii industriale din ultimii ani, axată pe dezvoltarea semiconductorilor și a inteligenței artificiale. Planul prevede investiții de peste 576 de miliarde de dolari și are ca obiectiv consolidarea poziției țării pe piața globală a tehnologiilor avansate.

Președintele Lee Jae Myung a prezentat noua strategie industrială a Coreei de Sud, descriind-o drept un nou pas major pentru economia țării. Programul este construit în jurul a trei direcții principale: industria semiconductorilor, inteligența artificială fizică și centrele de date.

Într-un discurs televizat, șeful statului a declarat că țara trebuie să își asigure mai rapid decât orice alt stat elementele esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Strategia urmărește, totodată, reducerea decalajelor economice dintre regiunea metropolitană Seul și celelalte zone ale țării, prin atragerea unor investiții majore în afara capitalei, transmite Reuters.

Planul guvernului este susținut de cei mai mari doi producători sud-coreeni de cipuri de memorie, Samsung Electronics și SK Hynix.

Potrivit ministrului Industriei, Kim Jung-kwan, cele două companii vor investi împreună 800 de trilioane de woni, echivalentul a aproximativ 518 miliarde de dolari, pentru construirea a câte două noi fabrici de semiconductori în sud-vestul Coreei de Sud.

Autoritățile locale din orașul Gwangju și provincia Jeolla de Sud vor contribui, la rândul lor, cu investiții estimate între 5 și 20 de trilioane de woni. În plus, alte 81 de trilioane de woni sunt prevăzute pentru dezvoltarea unui centru dedicat ambalării semiconductorilor în regiunea Chungcheong, situată în apropierea capitalei Seul.

Președintele Lee a explicat că actualele centre de producție din Yongin și Pyeongtaek au ajuns aproape de limita capacității și că extinderea producției în alte regiuni este necesară pentru a răspunde cererii tot mai mari de cipuri.

Experți din industrie apreciază că dezvoltarea unor noi centre de producție în afara regiunii Seul poate reduce presiunea asupra infrastructurii existente.

În același timp, aceștia avertizează că fabricile moderne de semiconductori necesită investiții uriașe în energie electrică, apă, logistică, rețele de furnizori și personal înalt calificat, iar dezvoltarea acestor elemente într-o regiune nouă poate necesita mai mult timp.

Profesorul Lee Jong-ho, de la Universitatea Națională din Seul, consideră că un proiect de asemenea dimensiuni necesită o analiză atentă și avertizează că, dacă cererea globală pentru cipuri s-ar reduce în viitor, consecințele economice ar putea fi semnificative.

Coreea de Sud este unul dintre principalii beneficiari ai creșterii investițiilor globale în inteligența artificială, datorită poziției dominante ocupate de Samsung și SK Hynix în producția de cipuri HBM (High Bandwidth Memory), utilizate în procesoarele destinate aplicațiilor AI.

Guvernul intenționează să dubleze producția de memorii DRAM în următorii cinci ani, prin accelerarea construcției unor noi fabrici în zona metropolitană Seul.

În cadrul evenimentului, președintele Samsung Electronics, Jay Y. Lee, a anunțat că noul centru al companiei va fi construit în Gwangju, în timp ce președintele SK Hynix, Chey Tae-won, a precizat că firma analizează în continuare locația potrivită și infrastructura necesară pentru viitorul complex industrial.

Pe lângă dezvoltarea industriei semiconductorilor, guvernul sud-coreean și-a propus investiții de aproximativ 550 de trilioane de woni în centre de date dedicate inteligenței artificiale până în 2029, valoarea totală urmând să depășească 1.000 de trilioane de woni până în 2035.

Autoritățile intenționează să distribuie aceste investiții în mai multe regiuni ale țării, pentru a stimula dezvoltarea economică în afara capitalei.

Planul mai prevede realizarea unui centru dedicat industriei roboticii și producției de componente în Saemangeum, pe coasta de vest, unde Hyundai Motor a făcut deja investiții. Guvernul de la Seul urmărește astfel să își consolideze competitivitatea și în domeniul roboților umanoizi, într-un context în care concurența internațională, în special din partea Chinei, este în continuă creștere.