Inteligența artificială este comparată cu „armele nucleare digitale”. Directorul CIA avertizează asupra noii curse tehnologice
SURSA FOTO: Concept Capital, realizat cu AI - AI, inteligență artificială, arme nucleare digitale
Inteligența artificială a fost comparată de directorul CIA, Jim Ratcliffe, cu „armele nucleare digitale”, într-un discurs susținut marți, la Washington. Declarația vine în contextul în care administrația Donald Trump a impus măsuri fără precedent privind accesul la cele mai avansate modele de AI, invocând motive de securitate națională. Oficialul american a susținut că dezvoltarea tehnologiilor emergente reprezintă una dintre cele mai importante priorități strategice ale Statelor Unite.
Inteligența artificială este tratată de CIA ca o tehnologie cu impact strategic comparabil cu armele nucleare
Directorul CIA, Jim Ratcliffe, a făcut una dintre puținele sale apariții publice marți, la Washington, unde a prezentat modul în care serviciile americane de informații privesc evoluția celor mai avansate modele de inteligență artificială. Potrivit publicației Le Figaro, șeful CIA a comparat această tehnologie cu armamentul nuclear din perspectiva impactului strategic și a implicațiilor asupra securității naționale.
În intervenția sa, Ratcliffe a explicat că a discutat această abordare inclusiv cu consilierii președintelui Donald Trump și a susținut că dezvoltarea celor mai performante sisteme AI trebuie analizată prin prisma riscurilor pe care le implică.
„Nu ar fi nepotrivit, așa cum am discutat, să comparăm capacitățile lor cu armele nucleare digitale”, a transmis acesta.
Ratcliffe a făcut referire la discuțiile sale pe această temă cu consilierii președintelui Donald Trump, potrivit sursei citate.
Oficialul american a reafirmat și poziția administrației potrivit căreia tehnologiile emergente reprezintă una dintre cele mai importante direcții strategice ale guvernului american, aflată, în opinia sa, la același nivel de importanță cu provocările generate de China.
Administrația Trump a limitat accesul la modele AI și invocă motive de securitate națională
Declarațiile directorului CIA au fost făcute într-un context în care administrația Donald Trump a adoptat măsuri fără precedent privind controlul asupra dezvoltării și distribuirii modelelor avansate de inteligență artificială.
Pe 12 iunie, autoritățile americane au obligat compania Anthropic să oprească accesul la cele mai puternice două modele ale sale, Mythos 5 și Fable 5, după introducerea unor controale la export, potrivit aceleiași surse.
Măsura a reprezentat prima situație în care un guvern a retras accesul la un model AI de ultimă generație. Ulterior, restricțiile au fost relaxate doar parțial în cazul Mythos, care a redevenit disponibil exclusiv pentru un număr limitat de parteneri americani.
În schimb, Fable 5, versiunea destinată consumatorilor, rămâne indisponibilă. Tot în aceeași perioadă, OpenAI, principalul rival american al Anthropic, a lansat modelul GPT-5.6 cu un acces extrem de restrâns. Potrivit sursei citate, compania acceptă pentru prima dată ca autoritățile americane să valideze, de la un client la altul, partenerii autorizați să utilizeze modelul.
CIA își reorganizează activitatea în jurul securității cibernetice și al competiției tehnologice
În cadrul conferinței organizate de AWS, divizia de cloud computing a Amazon, Jim Ratcliffe a afirmat că adversarii Statelor Unite încearcă să obțină acces la cele mai importante progrese tehnologice dezvoltate de companiile americane.
„Tehnologiile emergente” au devenit „cea mai mare prioritate” a sa, prioritate aflată „la egalitate cu China”, de când a preluat funcția în urmă cu optsprezece luni, a declarat directorul CIA.
Acesta a acuzat statele rivale că încearcă să „fure și să manipuleze progresele Americii”. În același timp, a arătat că în cercurile americane de securitate națională comparația dintre inteligența artificială și armele nucleare este analizată de mai multe luni, în condițiile în care numeroase grupuri de experți vorbesc despre o veritabilă cursă tehnologică între Statele Unite, China și Rusia.
Ratcliffe a prezentat și reorganizarea CIA, care acordă un rol central securității cibernetice. Oficialul a descris noua structură drept o combinație între o „sabie” și un „scut”, destinată protejării infrastructurii critice. Totodată, acesta a precizat că a avut întâlniri cu Elon Musk, directorul general al SpaceX, precum și cu reprezentanți ai Amazon, Google și Dell, în cadrul consultărilor privind evoluția tehnologiilor strategice.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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