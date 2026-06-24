Un nou instrument promite să blocheze inteligența artificială din a-ți folosi identitatea

Actrița australiană Cate Blanchett a prezentat la Bruxelles un nou instrument digital gratuit dedicat protejării identității în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. Lansarea a avut loc la Parlamentul European, la un eveniment găzduit de europarlamentara bulgară Eva Maydell, cu participarea regizorului Steven Soderbergh. Inițiativa este parte a demersurilor prin care actrița susține reglementarea utilizării datelor personale în sistemele de inteligență artificială.

Instrumentul, denumit Registrul Consimțământului Uman, este conceput pentru a permite utilizatorilor să controleze modul în care le sunt folosite datele personale. Proiectul este dezvoltat de RSL Media, organizație non-profit co-fondată de Blanchett, axată pe instrumente de consimțământ digital în era AI. Platforma vizează protejarea numelui, imaginii, vocii, asemănării și altor trăsături personale împotriva utilizării neautorizate.

Inițiativa este promovată ca o soluție accesibilă publicului larg, inclusiv profesioniștilor din industria creativă și reprezentanților acestora. Potrivit organizatorilor, scopul este extinderea controlului asupra modului în care identitatea digitală poate fi utilizată sau restricționată în mediile tehnologice.

„Identitatea ta este proprietatea ta intelectuală în era inteligenței artificiale și fiecare persoană merită dreptul de a decide cum poate sau nu să o utilizeze inteligența inteligența artificială”, a declarat Blanchett.

Noul registru oferă utilizatorilor opțiuni flexibile, de la autorizarea condiționată până la interzicerea completă a utilizării atributelor personale de către sisteme de inteligență artificială. Accesul este deschis atât persoanelor fizice, cât și unor terți, precum agenți sau manageri. În perspectivă, platforma ar putea include și protecția operelor artistice, a personajelor și a brandurilor individuale.

What happens to creativity in the age of AI? Today, MEP @EvaMaydell brought together experts in the European Parliament, including Oscar winner Cate Blanchett, to discuss the future of culture. AI is transforming how we create and consume culture. But creativity remains deeply… pic.twitter.com/1WdpZj5aj0 — EPP Group (@EPPGroup) June 23, 2026

Europarlamentara Eva Maydell a descris proiectul drept „un instrument care face drepturile transparente, crește încrederea și menține creativitatea umană în centrul progresului tehnologic”.

Demersul vine pe fondul unei dezbateri mai largi privind utilizarea datelor în antrenarea sistemelor AI și modul în care este gestionat consimțământul digital. Organizația RSL Media susține că soluția propusă poate deveni un cadru funcțional pentru protejarea identității în mediul online.

În martie 2025, Cate Blanchett s-a alăturat unor nume precum Paul McCartney și Ben Stiller, alături de peste 400 de artiști, într-o scrisoare deschisă adresată lui Donald Trump. Semnatarii au cerut menținerea protecției drepturilor de autor în fața presiunilor din partea unor companii tehnologice.

Documentul a contestat pozițiile unor giganți din industrie, precum OpenAI și Google, care susțin interpretări mai permisive privind utilizarea operelor protejate pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială.

În același context, mai mulți artiști și-au exprimat public nemulțumirea față de utilizarea neautorizată a creațiilor lor. Cântăreața SZA a criticat ferm ceea ce a numit „aceste porcării degenerate”, după ce a descoperit utilizarea extinsă a pieselor sale în antrenarea unor modele AI. Actorul Matthew McConaughey a optat pentru înregistrarea oficială a imaginii și vocii sale, inclusiv a sloganului său cunoscut.

Inițiativa RSL Media a atras sprijinul unor personalități din industria cinematografică, printre care Javier Bardem, Viola Davis, Tom Hanks, Helen Mirren și Meryl Streep. Blanchett a subliniat presiunea tot mai mare a tehnologiilor emergente asupra spațiului creativ.