Oracle a eliminat peste 21.000 de locuri de muncă într-un an. Inteligența artificială schimbă strategia gigantului american

Oracle și-a redus forța de muncă cu aproximativ 13% în ultimul an, în contextul unei restructurări ample generate de investițiile în inteligența artificială. Cel mai recent raport anual al companiei arată că mii de posturi au fost eliminate la nivel global, în timp ce gigantul american își accelerează dezvoltarea infrastructurii pentru AI.

Compania americană Oracle, unul dintre cei mai mari furnizori de software și servicii cloud din lume, a renunțat la aproximativ 21.000 de angajați în ultimele 12 luni.

Potrivit raportului anual publicat de companie, la 31 mai 2026 Oracle avea aproximativ 141.000 de angajați cu normă întreagă, față de aproximativ 162.000 în aceeași perioadă a anului trecut.

Documentul arată că restructurarea este strâns legată de integrarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în activitatea companiei.

„Implementarea tehnologiilor de inteligență artificială în toate operațiunile noastre a dus și ar putea continua să ducă la reduceri ale forței noastre de muncă”, se precizează în raportul anual.

Reducerea personalului reprezintă aproximativ 13% din totalul angajaților Oracle și reflectă o tendință tot mai vizibilă în industria tehnologică.

Marile companii din domeniu direcționează sute de miliarde de dolari către dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale, în special pentru construirea centrelor de date și extinderea capacităților de procesare.

În acest context, Oracle se alătură unor giganți precum Amazon și Meta, care au anunțat, la rândul lor, mii de concedieri în ultimele luni, în paralel cu investiții record în AI.

Estimările companiilor specializate în monitorizarea pieței muncii indică faptul că peste 100.000 de angajați din industria tehnologiei și-au pierdut locurile de muncă în ultimul an.

Concedierile au avut un impact financiar important asupra Oracle.

Compania a raportat cheltuieli de aproximativ 1,8 miliarde de dolari pentru plăți compensatorii și alte costuri asociate procesului de restructurare, de aproape cinci ori mai mari decât cele de 374 de milioane de dolari înregistrate în exercițiul financiar precedent.

Totodată, Oracle avertizează că reorganizarea companiei nu este lipsită de riscuri.

„Eforturile sale de restructurare «pot fi perturbatoare».”

Compania atrage atenția că reducerea personalului ar putea genera deficit de specialiști în anumite domenii, ceea ce poate afecta productivitatea și, implicit, rezultatele financiare.

În paralel cu restructurarea, Oracle accelerează investițiile în infrastructura destinată dezvoltării inteligenței artificiale.

Compania participă la extinderea centrelor de date utilizate de mari jucători din domeniu, precum OpenAI și Meta.

Potrivit informațiilor apărute anterior în presa internațională, Oracle intenționează să investească în acest an cel puțin 50 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii necesare aplicațiilor bazate pe AI.

Compania a fost fondată de Larry Ellison, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, care ocupă în prezent funcția de director tehnic al Oracle.

Transformările nu se limitează la Oracle.

Google, Amazon și Meta au anunțat că vor investi împreună aproximativ 650 de miliarde de dolari în dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială în acest an.

Amazon intenționează singură să aloce aproximativ 200 de miliarde de dolari pentru AI în următoarele 12 luni, cea mai mare investiție anunțată până acum de un gigant din tehnologie.

În același timp, compania, care are peste 1,5 milioane de angajați la nivel mondial, a anunțat eliminarea a aproximativ 30.000 de locuri de muncă prin mai multe valuri de restructurare.

Un director executiv al Amazon explica, într-o notă internă transmisă anul trecut, motivele acestei reorganizări.

Compania trebuie să fie organizată „mai eficient”, deoarece inteligența artificială „permite companiilor să inoveze mult mai rapid ca niciodată”.

Investițiile accelerate în AI schimbă astfel modelul de funcționare al marilor companii tehnologice, care încearcă să reducă costurile operaționale și să redirecționeze resurse către dezvoltarea noilor tehnologii.