Obligație pentru firmele din sectorul agroalimentar. Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cei care nu raportează stocurile

Operatorii economici care produc, depozitează, procesează sau comercializează produse agricole și alimentare trebuie să raporteze lunar stocurile pe care le dețin. Datele trebuie transmise până la data de 15 pentru luna precedentă, iar nerespectarea obligației poate aduce amenzi de până la 20.000 de lei.

Obligația este prevăzută de Legea nr. 105/2023 privind reglementarea modalității de raportare a stocurilor la produsele agricole și alimentare și a fost reamintită operatorilor economici de Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu.

Primăria comunei Mârșa, județul Giurgiu, a publicat o informare în acest sens, în baza unei adrese transmise la 31 iulie de Direcția Agricolă, transmite agrointel.ro.

Potrivit informațiilor comunicate, obligația îi vizează pe operatorii economici care desfășoară activități de producție agricolă, depozitare, procesare și comercializare a produselor agricole și alimentare.

Aceștia trebuie să furnizeze datele statistice privind stocurile o singură dată pe lună, până pe data de 15, pentru luna precedentă. Informațiile sunt transmise către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Raportarea are drept scop asigurarea trasabilității produselor agricole și alimentare existente pe piață.

Operatorii economici trebuie să efectueze raportarea prin platforma SERSPAR. Aceasta este disponibilă pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în secțiunea „Industrie Alimentară”.

Datele colectate permit autorităților să aibă o evidență centralizată a stocurilor existente pentru diferite categorii de produse agricole și alimentare.

Informațiile statistice obținute prin intermediul sistemului sunt utilizate inclusiv pentru stabilirea politicilor publice de subvenționare în sectorul agroalimentar.

Legea prevede și sancțiuni pentru operatorii economici care nu respectă obligația privind furnizarea datelor.

Conform articolului 5 din Legea nr. 105/2023, nerespectarea prevederilor privind raportarea constituie contravenție și poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 de lei.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Finanțelor.

Obligația acoperă o gamă largă de produse. Printre acestea se află legumele și fructele, cerealele și produsele pe bază de cereale, semințele de oleaginoase și produsele obținute din acestea, precum și leguminoasele furajere.

Trebuie raportate și stocurile de semințe certificate de cereale, orez, oleaginoase și proteaginoase.

În evidență intră carnea și produsele din carne, inclusiv conservele din carne și cele mixte, laptele și produsele lactate, produsele de morărit și panificație, precum și legumele și fructele prelucrate, procesate sau conservate.

Legea include și grăsimile și uleiurile, orezul, zahărul, mierea și drojdia.

Obligația privește, de asemenea, plantele aromatice, sarea, condimentele și ceaiurile. În cazul băuturilor, trebuie raportate stocurile de apă, categorie în care sunt incluse apa minerală naturală, apa de izvor și celelalte tipuri de apă îmbuteliată sau ambalată.

Operatorii economici din domeniile vizate trebuie astfel să transmită lunar situația stocurilor pentru produsele care intră în categoriile prevăzute de Legea nr. 105/2023, respectând termenul de raportare stabilit pentru data de 15 a fiecărei luni.