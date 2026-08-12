Noile reguli UE pentru ambalaje. Prevederile vin cu restricții pentru anumite substanțe

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru ambalaje, iar prima schimbare importantă vizează substanțele PFAS folosite în materialele care intră în contact cu alimentele. Regulamentul va aduce treptat și obligații privind reciclarea, ambalajele de unică folosință și reducerea cantității de materiale utilizate, însă unele firme mici avertizează deja că noile cerințe sunt prea costisitoare.

Noile prevederi din Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, PPWR, intră în vigoare începând de miercuri. Produsele noi de ambalare introduse pe piață și destinate contactului cu alimentele trebuie să respecte limite mai stricte privind PFAS.

Aceste substanțe sunt cunoscute și drept „substanțe chimice eterne” deoarece persistă foarte mult timp în mediul înconjurător și se pot acumula în organism.

PFAS sunt utilizate inclusiv pentru a face ambalajele din hârtie și carton rezistente la apă și grăsimi. Ele pot fi întâlnite în ambalaje precum cutiile pentru pizza sau recipientele pentru mâncare gata preparată.

Expunerea provenită din ambalajele alimentare este în general redusă, însă preocupările oamenilor de știință sunt legate de efectele pe termen lung și de capacitatea acestor substanțe de a persista și de a se acumula.

Reducerea PFAS din ambalaje urmărește să limiteze posibilitatea ca aceste substanțe să migreze în alimente sau să ajungă în mediul înconjurător după aruncarea ambalajelor.

Noile prevederi vin după restricțiile privind bisfenolul A, cunoscut drept BPA, în materialele care intră în contact cu alimentele, aplicate în UE începând de luna trecută.

Aplicarea PPWR nu înseamnă că firmele trebuie să retragă sau să distrugă ambalajele și produsele introduse pe piață înainte de intrarea în vigoare a noilor cerințe.

Pentru consumatori, schimbarea ar putea fi greu de observat în această primă etapă. Impactul este însă mult mai vizibil pentru companii, deoarece regulamentul introduce și noi standarde de sustenabilitate.

O parte dintre firmele mici și comercianții online reclamă costurile și obligațiile administrative suplimentare. Una dintre problemele semnalate este necesitatea înregistrării ambalajelor în mai multe state membre, procedură care poate presupune și plata unor taxe.

Asociația germană a comercianților online Händlerbund avertizează că noile reguli riscă să îngreuneze comerțul transfrontalier în loc să îl simplifice. Organizația atrage atenția și asupra faptului că nu există o cantitate minimă și nici o excepție generală pentru întreprinderile mici.

Eurodeputata austriacă Elisabeth Dieringer a susținut că pentru firmele de dimensiuni medii costurile generate de PPWR ar putea ajunge la sume de ordinul zecilor de mii de euro.

Primele efecte au început deja să apară în rândul comercianților. Mai multe firme, de la afaceri administrate de o singură persoană până la companii de dimensiuni medii, au anunțat că suspendă anumite livrări către sau în interiorul Uniunii Europene.

Proprietarul magazinului online Monstaas Workshop a explicat că noile reguli ar presupune desemnarea unui reprezentant autorizat în fiecare stat UE în care sunt trimise produse. Costul indicat este de aproximativ 300 de euro anual pentru fiecare țară, sumă considerată prea mare pentru dimensiunea afacerii.

Compania suedeză iLabs Electronics, producător de dispozitive electronice integrate, a anunțat la rândul său că oprește comenzile din magazinul online provenite din statele UE. Firma consideră că povara administrativă și costurile PPWR au devenit disproporționate în raport cu volumul vânzărilor directe.

Nemulțumirile au dus și la apariția unei petiții prin care Comisiei Europene i se cere să protejeze microîntreprinderile de efectele noilor cerințe. Până miercuri dimineață, aceasta strânsese peste 45.000 de semnături.

Comisia Europeană justifică schimbarea regulilor prin creșterea rapidă a cantității de deșeuri. În ultimul deceniu, volumul deșeurilor de ambalaje din statele UE a crescut cu aproximativ 20%.

Fără noile măsuri, cantitatea de ambalaje aruncate ar urma să crească cu încă 19% până în 2030, pe fondul dezvoltării comerțului online și al consumului de alimente ambalate.

În 2023, în Uniunea Europeană au fost generate în medie 178 de kilograme de deșeuri de ambalaje pentru fiecare locuitor. Dintre acestea, 35,3 kilograme au provenit din ambalaje din plastic, iar numai 42% din cantitatea respectivă a fost reciclată.

Asta înseamnă că fiecare locuitor al UE generează, în medie, aproape jumătate de kilogram de deșeuri provenite din ambalaje în fiecare zi.

Diferențele dintre state sunt importante. Germania a ajuns în 2023 la aproximativ 215 kilograme de deșeuri de ambalaje pe locuitor, peste media Uniunii Europene. Ambalajele reprezintă totodată aproximativ 40% din consumul de plastic din Europa.

Restricțiile privind PFAS reprezintă doar prima etapă a schimbărilor prevăzute prin PPWR. Uniunea Europeană și-a stabilit obiectivul obligatoriu de a reduce deșeurile de ambalaje cu 5% până în 2030 și cu 15% până în 2040.

Din 2028, producătorii vor trebui să utilizeze etichete standardizate care să indice clar materialele din care este realizat ambalajul și modul în care acesta trebuie reciclat sau eliminat.

Unele restaurante și cafenele vor trebui să le ofere clienților și posibilitatea de a utiliza ambalaje reutilizabile, în anumite situații fără costuri suplimentare.

Sistemele de garanție-returnare pentru sticlele din plastic și dozele pentru băuturi, deja utilizate în state precum Germania și Țările de Jos, urmează să fie extinse în întreaga Uniune Europeană până în 2029.

O schimbare și mai amplă este programată pentru 2030. Din acel moment, toate ambalajele introduse pe piața UE, inclusiv sticlele din plastic de unică folosință, vor trebui să fie proiectate astfel încât să poată fi reciclate.

Regulamentul cere și reducerea ambalajelor la cantitatea necesară pentru protejarea produsului și îndeplinirea funcției acestora. Măsura urmărește inclusiv limitarea ambalajelor supradimensionate utilizate în scopuri de marketing.

Tot din 2030 va fi interzisă utilizarea anumitor ambalaje din plastic de unică folosință pentru produsele proaspete.

Statele membre vor putea stabili propriile sancțiuni pentru încălcarea regulilor. În Germania, pentru abaterile mai grave, autoritățile vor putea aplica amenzi care ajung până la 200.000 de euro.