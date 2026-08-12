România a depășit țintele PNRR pentru împăduriri și reîmpăduriri. Peste 20.700 de hectare au fost deja împădurite la nivel național

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a anunțat că România a depășit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul împăduririlor, reîmpăduririlor, pădurilor urbane și dezvoltării capacităților de producere a materialului forestier de reproducere.

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Mediului, la nivel național au fost împădurite și reîmpădurite 20.716 hectare de teren, suprafețe care au procese-verbale finale și au fost verificate de Gărzile Forestiere. Ținta prevăzută în PNRR era de 18.000 de hectare, ceea ce înseamnă că gradul de realizare a depășit 115%.

În același timp, România a realizat integral obiectivul privind pădurile urbane, fiind finalizate 13 hectare de astfel de suprafețe. De asemenea, au fost finalizate 109 pepiniere, cu 19 mai multe decât ținta de 90 de pepiniere prevăzută în PNRR.

Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a anunțat că România a depășit cu peste 2.700 de hectare ținta asumată prin PNRR, ajungând la 20.716 hectare împădurite sau reîmpădurite. Ea a precizat că au fost îndeplinite integral și obiectivele privind cele 13 hectare de păduri urbane și cele 109 pepiniere finalizate, rezultate pe care le-a descris drept concrete și obținute într-un ritm susținut.

„Am depăşit cu peste 2.700 de hectare ţinta asumată prin PNRR şi am ajuns la 20.716 hectare împădurite sau reîmpădurite. Am realizat integral şi ţinta de 13 hectare de păduri urbane şi am finalizat 109 pepiniere, faţă de 90 asumate. Sunt rezultate concrete, obţinute într-un ritm susţinut, care contribuie la protejarea solului, un aer mai curat şi creşterea rezilienţei în faţa secetei, caniculei şi inundaţiilor. Le mulţumesc beneficiarilor, Gărzilor Forestiere şi echipei PNRR din minister pentru mobilizare şi pentru efortul depus în finalizarea acestor proiecte”, a declarat ministrul interimar.

Potrivit ministrului interimar, aceste investiții contribuie la protejarea solului, la un aer mai curat și la creșterea rezilienței în fața secetei, caniculei și inundațiilor. Diana Buzoianu a mulțumit beneficiarilor, Gărzilor Forestiere și echipei PNRR din cadrul ministerului pentru mobilizarea și efortul depus în finalizarea proiectelor.

Alocarea prin PNRR pentru campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv pentru dezvoltarea pădurilor urbane, a fost de aproximativ 307 milioane de euro. În plus, alte 50 de milioane de euro au fost alocate pentru dezvoltarea capacităților moderne de producere a materialului forestier de reproducere.

Ministerul Mediului a precizat că investițiile s-au adresat unei game largi de beneficiari publici și privați, inclusiv unități administrativ-teritoriale, persoane fizice și juridice, universități și asociații. Prin aceste fonduri au fost finanțate înființarea de păduri noi, reîmpădurirea suprafețelor afectate de calamități, dezvoltarea pădurilor urbane și realizarea perdelelor forestiere de protecție amplasate în jurul localităților, între terenurile agricole sau de-a lungul căilor de comunicație.

Cele mai mari suprafețe împădurite au fost înregistrate în județul Dolj, cu 3.116,7 hectare, urmat de Constanța cu 2.275,2 hectare, Galați cu 1.547 de hectare și Botoșani cu 1.420 de hectare.