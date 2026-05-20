Arborii seculari vor fi protejați printr-un catalog național digital. Documentul introduce un cadru legislativ menit să asigure identificarea, monitorizarea și protejarea acestor arbori, printr-un mecanism transparent realizat în colaborare cu autoritățile locale, specialiștii și cetățenii.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a subliniat că arborii seculari sunt considerați simboluri ale comunităților locale, repere culturale și refugii importante pentru biodiversitate. Aceasta a explicat că noul sistem va permite o protecție reală a acestor arbori, care până acum nu a fost aplicată eficient din cauza lipsei normelor de implementare ale legii existente.

Potrivit oficialului, protejarea arborilor remarcabili înseamnă conservarea memoriei vii a României. Legea privind arborii remarcabili a fost inițiată în urmă cu trei ani, iar în prezent proiectul de ordin comun elaborat de Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Ministerul Dezvoltării este pus în transparență decizională. După finalizarea acestei etape, actul normativ va putea fi adoptat.

„Protejarea arborilor remarcabili înseamnă protejarea memoriei vii a României. Acum 3 ani, în calitate de deputată, am coiniţiat, alături de societatea civilă, legea privind arborii remarcabili. De atunci, până în ziua de azi, aceasta nu a fost aplicată pentru că nu există normele de punere în aplicare. Vom schimba asta. Am pus în transparenţă proiectul de ordin comun al Ministerului Mediului, Ministerului Agriculturii şi Ministerului Dezvoltării. După perioada de transparenţă, ordinul va putea fi adoptat. Vorbim despre arbori seculari care au devenit simboluri ale comunităţilor locale, repere culturale şi refugii pentru biodiversitate. Construim astfel un mecanism clar şi transparent prin care aceşti arbori vor putea fi identificaţi, monitorizaţi şi protejaţi în mod real, împreună cu autorităţile locale, specialiştii şi cetăţenii”, a declarat ministrul interimar al Mediului.

Arborii remarcabili sunt definiți prin valoarea lor excepțională, determinată de criterii precum dimensiunea, vârsta, raritatea, importanța istorică, culturală, peisagistică sau ecologică. Aceștia sunt considerați elemente esențiale ale patrimoniului natural și cultural, având un rol important în menținerea biodiversității și în identitatea comunităților locale.

Actul normativ prevede că orice persoană fizică sau juridică va putea solicita includerea unui arbore în catalogul național prin transmiterea coordonatelor geografice și a unor fotografii relevante către ocolul silvic sau autoritatea locală competentă.

„Mulţi dintre aceştia reprezintă repere identitare pentru comunităţile locale, adăpostesc biodiversitate valoroasă şi contribuie la conservarea patrimoniului natural şi cultural al României”, transmite Ministerul Mediului.

Informațiile colectate vor fi centralizate într-un Catalog național digital al arborilor remarcabili, administrat de Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, care va fi disponibil public online. Acesta va include date detaliate despre specie, dimensiuni, vârstă estimată, localizare, caracteristici morfologice, valoare cultural-istorică, starea fitosanitară și eventuale intervenții aprobate asupra fiecărui arbore.

Proiectul introduce și reguli stricte privind tăierea arborilor incluși în catalog. Aceasta va fi permisă doar în situații excepționale, precum uscarea completă, doborârea din cauze naturale sau existența unui risc major pentru siguranța persoanelor și bunurilor. În toate cazurile, intervenția va necesita o evaluare tehnică și un aviz emis de Garda Forestieră competentă teritorial.

De asemenea, proprietarii privați ai terenurilor pe care se află astfel de arbori vor putea primi despăgubiri din partea statului pentru pierderea posibilității de valorificare a materialului lemnos, cu condiția păstrării și protejării arborilor remarcabili.

Inițiativa are ca obiectiv crearea unui sistem unitar de protecție pentru arborii seculari din România și consolidarea conservării patrimoniului natural și cultural la nivel național.