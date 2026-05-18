Republica Moldova intensifică lupta cu hoții de lemne. Pentru a preveni exploatarea neautorizată a resurselor forestiere, autoritățile au început instalarea de camere de supraveghere video în punctele considerate problematice. Aceste sisteme fac parte dintr-un plan mai amplu de monitorizare, care include patrule regulate și verificări în teren.

Acțiunile sunt desfășurate în colaborare între inspectorii de mediu, poliție și personalul silvic, cu scopul de a identifica rapid încălcările și de a reduce presiunea asupra fondului forestier.

Reprezentanții Ocolului Silvic Bălți subliniază că implicarea cetățenilor a devenit un factor important în combaterea tăierilor ilegale. Locuitorii din zonele forestiere semnalează mai des cazurile suspecte, contribuind la intervenții mai rapide din partea autorităților.

Potrivit specialistului silvic Vitalie Frunza, colaborarea dintre populație și instituțiile de control a îmbunătățit semnificativ capacitatea de depistare a exploatărilor ilegale, chiar dacă astfel de cazuri continuă să apară sporadic.

Autoritățile din cadrul Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat recunosc că sistemul de supraveghere încă se confruntă cu provocări, în special lipsa de personal și resurse limitate. Cu toate acestea, frecvența controalelor a crescut, iar coordonarea între instituții este mai eficientă decât în anii precedenți.

Inspectorii de mediu din Sângerei organizează periodic acțiuni comune cu Poliția, vizând prevenirea și sancționarea tăierilor ilegale.

„Se depistează, toți taie ilicit, se depistează de către colegii noștri și Inspectoratul Ecologic și împreună cu pădurarii din sector. Foarte mult ne ajută populația, sunt mai receptivi, sună, că dacă o tăiat un copac, un arbore la dânșii acasă sau pe deal la ei, ar fi cum i-ar tăia pe ei. Pentru că omul locuiește acolo”, a declarat Vitalie Frunza.

Datele comunicate de specialiști indică o reducere a volumului de masă lemnoasă tăiată ilegal în comparație cu perioadele anterioare. În prezent, estimările arată un nivel semnificativ mai scăzut, deși fenomenul nu a fost eliminat complet.

Ocolul Silvic Bălți administrează aproximativ 12.000 de hectare de fond forestier în raioanele Bălți, Fălești, Florești și Drochia, unde continuă activitățile de monitorizare și protecție.

„Pot să preîntâmpin populația că cei care încă își mai permit să taie ilegal păduri, că la acest capitol se lucrează. În ultima perioadă s-a primit și dotare. Inspectoratul de Mediu din Sângerei organizează operațiuni cu regularitate împreună cu Inspectoratul de Poliție. Au început să monteze camere de supraveghere video în zonele mai problematice și vulnerabile”, a spus Igor Curca.

Introducerea camerelor de supraveghere video în zonele forestiere vulnerabile este considerată o măsură esențială pentru prevenirea tăierilor ilegale. Aceste sisteme permit detectarea rapidă a activităților suspecte și contribuie la descurajarea încălcărilor.

Deși tăierile ilegale de arbori nu au fost eradicate complet, autoritățile susțin că direcția este una pozitivă. Combinarea controalelor sporite, a tehnologiei de supraveghere și a implicării comunităților locale reprezintă strategia principală pentru protejarea pădurilor din nordul Republicii Moldova și reducerea presiunii asupra mediului forestier.