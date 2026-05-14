Decizia definitivă a fost pronunțată joi de Curtea de Apel Timișoara, care a respins apelul formulat de Teodor Țigan împotriva sentinței emise anterior de Tribunalul Arad. Instanța a menținut astfel hotărârea prin care fostul director al Direcției Silvice Arad a fost concediat și obligat să returneze bonusul de pensionare încasat.

„Respinge apelul declarat de către apelantul-reclamant-pârât-reconvenţional Ţigan Teodor împotriva Sentinţei civile nr. 1155/12.12.2025 pronunţate de Tribunalul Arad în dosarul nr. 1202/108/2025, în contradictoriu cu intimata-pârâtă-reclamantă-reconvenţional Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva. Respinge cererea apelantului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel. Ia act de faptul că intimata şi-a rezervat dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată”, este soluţia pe scurt.

După pronunțarea sentinței Tribunalului Arad, la finalul anului trecut, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a transmis public faptul că instanța a decis menținerea concedierii și recuperarea bonusului acordat fostului director silvic.

În paralel cu litigiul de muncă, ministrul anunțase încă din luna noiembrie că raportul Corpului de Control privind activitatea Direcției Silvice Arad urma să fie transmis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și către conducerea Romsilva.

În cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, ministrul Mediului a explicat mecanismul prin care fostul director silvic ar fi ajuns să încaseze bonusul de pensionare, în condițiile în care contractul său de muncă nu fusese încetat efectiv.

Diana Buzoianu a făcut referire și la concluziile Corpului de Control privind anumite investiții verificate la Direcția Silvică Arad, inclusiv lucrări care ar fi fost plătite, dar care, potrivit verificărilor din teren, nu ar exista în forma prezentată în documente.

„Am descoperit, cu ocazia acestui control, că au fost inclusiv identificate investiţii care au fost achiziţionate, recepţionate, plătite, dar care ele, în practică, nu există. Este, de exemplu, cazul drumului forestier Valea Orbilor, unde au fost plătite facturi în valoare de 280.000 de lei pentru refacerea unui drum care ar fi fost afectat de calamităţi. Există rapoarte, există hârtii, există absolut tot ceea ce ar trebui să existe pentru un drum care ar fi trebuit să fie astăzi făcut corect, funcţional. În practică, acolo au fost aruncate câteva pietricele de la râul de lângă şi astăzi drumul în continuare nu există, deşi banii au fost plătiţi”, a spus Diana Buzoianu.

Ministrul a explicat ulterior că cererea de pensionare depusă de Teodor Țigan ar fi fost transmisă către Ocolul Silvic Bârzava, și nu către structurile centrale ale Romsilva, situație care ar fi permis menținerea simultană a calității de pensionar și angajat.

„Acest Ocol Silvic nu a anunţat mai departe Romsilva. Drept urmare, directorul silvic Arad a continuat să fie şi angajat în calitate de director silvic, în Direcţia Silvică Arad, deşi legea spune foarte clar că, în momentul în care te pensionezi, pe oricare dintre motive, contractul de muncă ţi se închide, de drept. Romsilva a zis că nu ştia că acest domn s-a pensionat, Ocolul Silvic Bârzava nu a transmis decizia Casei de pensionare şi aşa am ajuns în punctul în care, doi ani de zile, domnul director silvic a rămas şi în funcţie, a avut şi pensie în acelaşi timp”, a precizat ministrul.

Potrivit declarațiilor făcute de Diana Buzoianu, cea mai gravă situație identificată în cadrul verificărilor ar fi fost legată de aprobarea bonusului de pensionare acordat fostului director al Direcției Silvice Arad.

Ministrul a afirmat că solicitarea pentru acordarea bonusului nu ar fi fost transmisă conducerii centrale a Romsilva, ci directorului economic din cadrul Direcției Silvice Arad, deși aprobarea ar fi trebuit realizată exclusiv de conducerea superioară a regiei.

„Acest bonus ar fi trebuit să fie solicitat directorului general Romsilva; în schimb, cererea a fost adresată directorului economic din Direcţia Silvică Arad. Şi această cerere a fost aprobată, deşi, în mod normal, singurul om care ar fi trebuit şi care avea puterea să decidă dacă se aprobă acest bonus de pensionare nu era subalternul directorului silvic de la Arad, ci, în mod evident, superiorul ierarhic al domnului Ţigan, directorul general de la Romsilva mare. În aceste condiţii, bonusul a fost aprobat, cu încălcarea inclusiv a legislaţiei şi cu încălcarea inclusiv a contractului de muncă. S-a continuat şi a fost deja plătit acest bonus de pensionare, în condiţiile în care şi contractul de muncă, şi legea spun foarte clar că, pentru a primi bonusurile de pensionare, personalul silvic trebuia să-şi înceteze şi contractul”, a explicat ministrul Diana Buzoianu.

