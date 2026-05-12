Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, a anunțat marți, 12 mai 2026, că în curând ar putea deveni realitate transportul public la prețul de 1 leu pe zi. Bibarț a precizat că proiectul de hotărâre are deja toate avizele necesare și urmează să fie supus votului în Consiliul Local. Edilul a explicat că a fost finalizat un proiect finanțat din fonduri europene prin care au fost cumpărate încă 10 tramvaie noi, model Imperio, produse la Arad. În total, în oraș circulă acum 53 de tramvaie noi, achiziționate în ultimii ani.

El a menționat că Aradul este aproape complet modernizat în ceea ce privește flota de tramvaie, deși încă mai sunt folosite și unele vechi, deoarece două linii nu au fost încă refăcute. A adăugat că speră ca, prin viitoarele fonduri europene, întreaga flotă să fie înlocuită.

Primarul municipiului Arad a spus că ar mai fi nevoie de aproximativ 10 tramvaie pentru ca flota să fie complet nouă și să existe și rezerve, iar pentru acestea se caută finanțare.

În privința tarifelor, el a precizat că se pregătește un proiect prin care atât tramvaiele, cât și autobuzele să coste 1 leu pe zi, iar abonamentele lunare să fie sub 30 de lei. Acesta a explicat că măsura are scopul de a încuraja oamenii să folosească transportul public în locul mașinilor personale, mai ales din cauza prețurilor mari la carburanți. El a menționat că proiectul a primit deja toate aprobările necesare și ar urma să fie votat până la finalul lunii în Consiliul Local Municipal.

Bibarț a precizat că în anul 2025 veniturile din bilete au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în timp ce compania de transport are un buget de circa zece ori mai mare, deoarece este puternic subvenționată de autorități.

„În România, suntem oraşul care are aproape în integralitate acoperită flota cu tramvaie noi. Circulăm încă şi cu tramvaie vechi, pentru că avem două linii care deocamdată nu sunt refăcute. Sper că pe viitoarea finanţare a Uniunii Europene să putem să ajungem cu flota complet nouă. Vom aproba cât de curând şi proiectul de hotărâre cu preţul de 1 leu pe zi la tramvai, astfel încât tot mai mulţi vor putea beneficia de transportul public”, a declarat Bibarţ.

La conferința de presă de marți, 12 mai 2026, acționarul principal al fabricii Astra Vagoane Călători, Valer Blidar, a spus că au fost produse aproximativ 250 de tramvaie din modelul Imperio. Blider a explicat că la început fabrica făcea un tramvai la două luni, dar acum produce aproximativ 20 de vagoane pe lună.

El a precizat că aceste tramvaie au fost livrate în mai multe orașe din România, precum Arad, București, Oradea, Cluj-Napoca, Galați și Brăila. El a adăugat că există șanse să fie semnate și contracte cu alte țări, însă în prezent comenzile din România sunt suficiente pentru a acoperi capacitatea fabricii din Arad.

Blidar a spus că în curând ar urma să fie semnat un contract cu NATO. Conform declarațiilor sale, contractul ar include vagoane militare și de călători, iar cel puțin 20 de vagoane militare cu rol medical ar urma să fie produse pentru această organizație.

Astra Vagoane Călători este principalul producător român de material rulant, cu sediul în Arad. Compania este specializată în fabricarea, modernizarea și repararea vagoanelor de cale ferată și a tramvaielor și face parte dintr-un grup industrial deținut de omul de afaceri Valer Blidar. Grupul din care face parte Astra Vagoane Călători deține și operatorul feroviar privat Astra Trans Carpatic, cunoscut pentru utilizarea unor vagoane moderne în transportul de pasageri din România.

Activitatea firmei este diversificată, aceasta producând vagoane de călători de mai multe tipuri, precum clasa I, clasa a II-a, cușetă sau vagoane restaurant. Compania fabrică tramvaie moderne, inclusiv modelul Imperio, utilizat în orașe precum București și Arad. În ultimii ani, firma a anunțat și intenția de a se extinde către producția de vagoane cu destinație militară, inclusiv pentru NATO.

Din punct de vedere financiar, compania a înregistrat în anul 2025 o cifră de afaceri de peste 306 milioane de lei și un profit net de aproximativ 62 de milioane de lei, ceea ce indică o performanță economică solidă.

Istoria companiei începe în forma actuală în anul 1998, când a fost creată prin desprinderea din vechea fabrică Astra Arad. Totuși, tradiția industrială a producției de material rulant în această zonă este mult mai veche, datând încă din anul 1891.