Ministrul spaniol de externe, José Manuel Albares, a susținut public ideea dezvoltării unei armate europene și a unei autonomii mai mari a Uniunii Europene în materie de securitate și apărare.

Declarațiile vin într-un moment în care, la nivel european, se intensifică discuțiile privind capacitatea continentului de a-și asigura singur securitatea, în contextul incertitudinilor legate de angajamentul Statelor Unite față de NATO și de apărarea Europei.

Potrivit oficialului spaniol, Uniunea Europeană nu ar trebui să depindă permanent de deciziile Washingtonului în chestiuni strategice și militare.

Șeful diplomației spaniole a legat necesitatea unei apărări europene consolidate de divergențele tot mai vizibile dintre Statele Unite și unele state europene.

În ultimii ani, relațiile transatlantice au fost marcate de dispute privind:

nivelul cheltuielilor pentru apărare;

contribuțiile statelor membre NATO;

politica externă;

relațiile comerciale;

sprijinul militar și strategic acordat Europei.

În acest context, Albares consideră că Uniunea Europeană trebuie să își dezvolte propriile capacități strategice și să reducă dependența de aliații externi.

„Acesta este momentul suveranității și independenței Europei. Americanii ne invită la asta”, a afirmat oficialul spaniol.

José Manuel Albares susține că independența strategică a Europei ar trebui să includă și capacitatea de a evita presiunile economice sau militare venite din exterior.

„Trebuie să fim independenți. A fi independenți înseamnă a fi liberi de constrângeri, fie că vorbim despre tarife sau despre utilizarea amenințării militare. Și liberi de consecințele deciziilor altcuiva”, a declarat ministrul spaniol de externe.

Potrivit acestuia, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze mecanismele de apărare și capacitatea de reacție comună în cazul unor amenințări externe.

Oficialul spaniol a vorbit și despre posibilitatea dezvoltării unui sistem european de apărare inspirat de articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă a statelor membre în cazul unui atac.

José Manuel Albares a explicat că principalul avantaj al alianței nord-atlantice îl reprezintă efectul de descurajare.

„Magia NATO este că ești în NATO și nu se întâmplă nimic, pentru că nimeni nu îndrăznește să verifice dacă articolul 5 funcționează sau nu”, a spus acesta.

În opinia sa, Uniunea Europeană ar trebui să construiască un mecanism de apărare care să transmită același tip de mesaj strategic.

„Asta trebuie să recreăm – descurajarea. Că dacă vrei să te pui cu mine, du-te în altă parte. Pentru că vom rămâne uniți”, a adăugat ministrul.

La nivelul Uniunii Europene, discuțiile privind consolidarea apărării comune s-au intensificat în ultimii ani, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al incertitudinilor privind viitorul relației dintre Europa și Statele Unite.

Majoritatea statelor membre susțin în continuare rolul central al NATO în arhitectura de securitate europeană, însă există un consens tot mai mare privind nevoia creșterii investițiilor europene în apărare.

Țările europene încearcă să reducă dependența de SUA în domenii strategice precum:

apărarea antiaeriană;

sistemele de supraveghere;

producția de muniție;

rachetele cu rază lungă;

infrastructura militară critică.

Uniunea Europeană dispune deja de un mecanism de apărare reciprocă prevăzut în articolul 42.7 din Tratatul UE.

Totuși, acest sistem nu are nivelul de integrare militară și capacitatea operațională ale NATO și nu este considerat suficient pentru a oferi același nivel de descurajare strategică.

Dezbaterea privind o eventuală armată europeană sau o integrare militară mai profundă rămâne una sensibilă în interiorul Uniunii Europene, unde există diferențe importante între statele membre privind rolul NATO și relația cu Statele Unite.