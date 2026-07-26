România cere ajutorul UE după incidentele cu drone. Solicitare oficială către Ursula von der Leyen

Delegația Partidului Național Liberal din Parlamentul European solicită Comisiei Europene măsuri suplimentare pentru întărirea securității la frontiera estică a Uniunii Europene, după incidentele repetate în care drone au pătruns pe teritoriul României. Europarlamentarii liberali au transmis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care cer sprijin concret pentru consolidarea capacităților de apărare și supraveghere.

Anunțul a fost făcut de europarlamentarul PNL Daniel Buda, care susține că situația de securitate de la granița estică necesită un răspuns european coordonat și rapid.

„România nu este singură în faţa agresiunii ruse. În această dimineaţă, alături de colegii mei din Delegaţia Partidului Naţional Liberal din Parlamentul European, am transmis o scrisoare către preşedinta Comisiei Europene prin care solicităm un răspuns adecvat în urma incidentelor repetate cu drone produse pe teritoriul României”, a transmis Daniel Buda.

Europarlamentarul amintește că, în doar trei zile consecutive, trei drone au fost neutralizate pe teritoriul României, incidente care se adaugă altor episoade similare înregistrate în ultimii ani în județele aflate la granița cu Ucraina.

Potrivit lui Daniel Buda, România are un rol strategic în arhitectura de securitate europeană și euroatlantică, iar protejarea granițelor sale înseamnă, implicit, protejarea întregii Uniuni Europene.

„România este frontiera estică a Uniunii Europene şi a NATO. Securitatea cetăţenilor români este, în egală măsură, securitatea cetăţenilor europeni. De aceea, am solicităm Comisiei Europene să prezinte măsurile pe care le are în vedere pentru consolidarea protecţiei frontierelor externe şi pentru sprijinirea României”, a subliniat europarlamentarul.

Acesta a anunțat, totodată, că delegația PNL din Parlamentul European va solicita adoptarea unei rezoluții prin care să fie condamnate acțiunile Rusiei și să fie susținută consolidarea securității la frontiera estică a Uniunii Europene.

În documentul adresat președintei Comisiei Europene, europarlamentarii liberali argumentează că incidentele recente demonstrează că amenințările la adresa statelor membre nu mai pot fi tratate drept situații izolate.

„Fie că aceste incidente reprezintă efecte ale războiului purtat la frontiera Uniunii Europene, fie că ele constituie ameninţări directe la adresa securităţii statelor membre, un lucru este cert: cetăţenii Uniunii Europene sunt expuşi unor riscuri care nu mai pot fi considerate excepţionale. România nu este doar un stat membru aflat la periferia Uniunii. România este frontiera estică a Uniunii Europene şi a NATO. Ceea ce se întâmplă la această frontieră priveşte întreaga Uniune. Protejarea teritoriului român înseamnă protejarea cetăţenilor europeni, iar securizarea frontierei estice reprezintă o responsabilitate europeană comună”, se arată în scrisoare.

Prin documentul transmis, europarlamentarii PNL solicită Comisiei Europene clarificări privind măsurile pe care intenționează să le adopte pentru întărirea securității în statele aflate în proximitatea conflictului.

Aceștia formulează două întrebări adresate Executivului european: