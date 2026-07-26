Vacanța rămâne un lux pentru mulți români. Mai puțin de o treime dintre gospodării și-au permis un concediu în 2025

Tot mai multe gospodării din România spun că reușesc să își acopere cheltuielile curente, însă nivelul de trai rămâne departe de a permite accesul la bunuri și servicii considerate normale într-o economie dezvoltată. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că, în 2025, doar aproximativ trei din zece gospodării și-au permis o săptămână de concediu în afara locuinței, iar accesul la activități culturale sau la achiziții importante continuă să fie limitat pentru o mare parte a populației.

Statisticile evidențiază o ușoară îmbunătățire comparativ cu anul precedent, însă diferențele dintre mediul urban și rural, precum și dintre diferitele categorii socio-profesionale, rămân semnificative.

Potrivit Institutului Național de Statistică, deși un număr mai mare de gospodării apreciază că își pot acoperi cheltuielile curente, presiunea costurilor de trai continuă să fie ridicată.

„În general, pentru majoritatea gospodăriilor, nivelul veniturilor pe care le realizează şi în special al celor care rămân la dispoziţia gospodăriilor după efectuarea cheltuielilor pentru producţia gospodăriei şi pentru plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor etc. este foarte scăzut în raport cu cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru satisfacerea nevoilor de consum”, indică INS.

Conform datelor oficiale, în 2025, 81,2% dintre gospodării au apreciat că pot face față cheltuielilor cu veniturile disponibile, față de 78,2% în anul anterior.

Chiar dacă indicatorii privind capacitatea de acoperire a cheltuielilor au înregistrat o evoluție pozitivă, posibilitatea de a face achiziții importante sau de a aloca bani pentru timpul liber rămâne redusă.

Datele INS arată că doar 10,4% dintre gospodării și-au permis înlocuirea mobilierului uzat sau demodat, în timp ce 23,9% au avut resurse pentru cumpărarea unor electrocasnice noi.

În același timp, 39,3% dintre gospodării și-au permis să cumpere haine noi.

„Petrecerea unei săptămâni de concediu în afara locuinţei a fost accesibilă pentru 29,4% (26,6% în anul 2024), iar vizionarea de spectacole de teatru sau cinema pentru 14,9% (12,0% în anul 2024)”, arată datele oficiale.

Institutul precizează că aceste procente sunt mult mai mici în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de persoane aflate în șomaj.

Raportul INS evidențiază și dificultățile întâmpinate de multe familii în plata cheltuielilor curente.

Astfel, 48,5% dintre gospodăriile care se confruntă cu lipsa resurselor financiare nu au reușit să achite la timp costurile legate de întreținerea locuinței. În mediul urban, ponderea este de 39,4%, iar în mediul rural ajunge la 54,5%.

Situația este și mai dificilă în cazul gospodăriilor conduse de persoane fără loc de muncă. Dintre acestea, 55,2% declară că nu pot face față cheltuielilor cu venitul net realizat, iar 74,1% nu și-au putut plăti la timp serviciile legate de întreținerea locuinței. În mediul urban, procentul urcă la 76,8%.

În ceea ce privește serviciile de comunicații și divertisment, precum telefonia, televiziunea, internetul sau platformele de streaming, 4,7% dintre gospodăriile aflate în dificultate financiară nu au reușit să își achite facturile la termen.

Pentru a face față costurilor zilnice, multe gospodării au fost nevoite să recurgă la soluții alternative.

Datele INS arată că 9,8% dintre gospodăriile care nu își pot acoperi cheltuielile au apelat la economii pentru plata cheltuielilor curente. Alte 2,7% au împrumutat bani de la rude, prieteni sau alte persoane, iar 8,4% au beneficiat de ajutoare financiare nerambursabile din partea apropiaților.

În cazul gospodăriilor al căror cap de familie este șomer, ponderea celor care au primit sprijin financiar din partea rudelor sau prietenilor ajunge la 16,4%.

Totodată, 9,1% dintre gospodării au declarat că au fost nevoite să presteze muncă suplimentară pentru a-și completa veniturile și a putea face față cheltuielilor curente. Proporția este mult mai ridicată în rândul agricultorilor, unde ajunge la 30,4%, și în cazul șomerilor, unde se situează la 31,5%.

Datele INS arată că, deși indicatorii privind capacitatea gospodăriilor de a-și acoperi cheltuielile au înregistrat o ușoară îmbunătățire față de anul precedent, accesul la concedii, activități culturale și achiziții importante continuă să fie limitat pentru o mare parte dintre români, ceea ce reflectă presiunea pe care costul vieții o exercită în continuare asupra bugetelor familiale.