România riscă să plătească miliarde în plus. Adrian Câciu:”Elefantul din încăpere nu este legea salarizării!!! Este inflația!”

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, susține că principala problemă economică a României nu este noua lege a salarizării, ci nivelul ridicat al inflației și costurile tot mai mari cu împrumuturile statului. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta afirmă că România riscă să plătească miliarde de euro în plus doar din cauza dobânzilor ridicate și critică lipsa unor măsuri eficiente pentru reducerea inflației.

Adrian Câciu consideră că dezbaterea publică privind legea salarizării ignoră problema pe care o consideră cea mai gravă pentru economia României: inflația și impactul acesteia asupra costurilor de finanțare ale statului.

„Elefantul din încăpere nu este legea salarizării!!!

Elefantul din încăpere este inflația!

Sunt cheltuielile suplimentare cu dobânzile generate de inflația ridicată!!!

Despre asta nu se vorbește!”

Fostul ministru susține că lipsa unor politici care să conducă la reducerea inflației se va reflecta direct în costurile suportate de bugetul de stat.

În analiza prezentată, Adrian Câciu estimează că nivelul ridicat al dobânzilor va genera costuri suplimentare importante pentru finanțele publice.

„România va plăti în plus aproximativ 7,3 miliarde euro pentru cheltuieli cu dobânzile pentru că nu ia măsuri de scădere a inflației și a dobânzilor la care se împrumută statul!!!

7,3 miliarde euro platiți în plus este, de fapt, masura incompetenței unor bolojeniști care nu înteleg cum functionează o economie și un buget!!!”

Potrivit acestuia, până la sfârșitul anului 2027 statul român va trebui să atragă finanțări de aproximativ 533 de miliarde de lei, echivalentul a circa 100 de miliarde de euro.

Fostul ministru afirmă că fiecare punct procentual suplimentar la costul finanțării generează cheltuieli considerabile pentru stat.

„România se află în fața unei alegeri clare: între costuri care pot fi evitate și costuri asumate în mod deliberat.

Până la sfârșitul anului 2027, statul român va trebui să contracteze împrumuturi în valoare de aproximativ 533 de miliarde de lei (circa 100 de miliarde de euro).

La un asemenea nivel al finanțării, fiecare punct procentual suplimentar la dobândă generează un cost adițional estimat la aproximativ 7,3 miliarde de euro (cam 730 milioane euro în plus la fiecare 10 miliarde euro împrumutate la o maturitate de 10 ani).”

În postarea sa, Adrian Câciu prezintă o serie de indicatori pe care îi consideră îngrijorători pentru economia României.

„În acest context, situația macroeconomică ridică semne de întrebare:

Inflația se menține peste 10%.

Dobânzile la titlurile de stat sunt în jurul valorii de 7%.

Rata de politică monetară este de 6,5%.

Consumul este în contracție de 10 luni consecutive.

Șomajul este în creștere.

Datoria publică continuă să se majoreze.

Economia se contractă!”

El susține că, în prezent, nu există măsuri credibile care să conducă la reducerea inflației și, implicit, la diminuarea costurilor de împrumut ale statului.

Adrian Câciu afirmă că proiectul noii legi a salarizării ar putea avea un impact negativ asupra finanțelor publice și asupra economiei.

„În prezent, nu sunt vizibile măsuri credibile care să conducă la reducerea inflației și, implicit, la diminuarea costurilor de finanțare ale statului.

În schimb, este propusă o nouă lege a salarizării care, conform estimărilor, ar implica un cost suplimentar de aproximativ 2 miliarde de euro, în timp ce beneficiul financiar estimat este de doar 770 de milioane de euro.”

Fostul ministru susține că, după doi ani de înghețare a salariilor, există o anumită stabilitate socială, iar noul proiect ar putea produce efecte nedorite.

„De asemenea, după doi ani de înghețare a salariilor, există o relativă stabilitate socială, susținută de aplicarea cadrului legislativ actual.

Noua lege a salarizării riscă însă să genereze efecte contrare:

• nemulțumirea majorității categoriilor de salariați;

• creșterea presiunii asupra bugetului public;

• amplificarea presiunilor inflaționiste;

• iar, în condițiile menținerii unor dobânzi ridicate, costurile totale pentru România ar putea crește semnificativ.”

În încheiere, Adrian Câciu susține că România ar trebui să își concentreze eforturile pe reducerea inflației și a costurilor de finanțare, înainte de implementarea unor reforme cu impact bugetar.