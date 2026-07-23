Petrișor Peiu avertizează că România se îndreaptă spre o criză financiară gravă: Coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR a ales cea mai comodă soluţie

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că Guvernul Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR și UDMR, împinge România către cea mai gravă criză a datoriei publice din ultimele decenii. Acesta afirmă că depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice reprezintă unul dintre cele mai grave eșecuri economice ale actualei coaliții de guvernare și avertizează că Executivul lasă în urmă o țară mai vulnerabilă economic, mai dependentă de creditori și cu un viitor financiar tot mai nesigur.

Într-un comunicat oficial, Petrișor Peiu arată că România nu mai respectă în prezent niciuna dintre prevederile esențiale ale Tratatului de la Maastricht, după ce se află de mai mulți ani în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, începând cu luna martie a acestui an, datoria guvernamentală a depășit pragul de 60% din PIB, ajungând la aproximativ 1.170 de miliarde de lei. Același nivel s-a menținut și în luna aprilie, când datoria publică a reprezentat 60,2% din PIB.

Liderul senatorilor AUR mai susține că, doar în ultimul an, statul român s-a împrumutat cu peste 158 de miliarde de lei, ceea ce echivalează cu aproape 5.000 de lei împrumutați în fiecare secundă.

„România nu mai respectă la ora actuală niciuna dintre prevederile esenţiale prevăzut de Tratatul de la Maastricht, după ce de ani buni se află deja în procedura de deficit excesiv a Uniunii Europene. Începând cu luna martie a acestui an, datoria guvernamentală a depăşit pragul de 60% din PIB, ajungând la aproximativ 1.170 de miliarde de lei, iar acest nivel s-a menţinut şi în luna aprilie, atunci când pragul datoriei a fost de 60,2% din PIB. Doar în ultimul an, statul român s-a împrumutat cu peste 158 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproape 5.000 de lei în fiecare secundă”, a transmis Petrișor Peiu într-un comunicat oficial.

Peiu afirmă că această situație este rezultatul deciziei coaliției PSD-PNL-USR-UDMR de a apela la împrumuturi în locul altor măsuri de echilibrare a finanțelor publice. El susține că România continuă să se împrumute la cele mai ridicate dobânzi din Uniunea Europeană, în condițiile în care obligațiunile pe termen lung sunt finanțate la aproximativ 7%, ceea ce, în opinia sa, generează anual costuri de miliarde de lei doar pentru plata dobânzilor.

Senatorul atrage atenția și asupra structurii datoriei publice, despre care spune că reprezintă una dintre cele mai mari vulnerabilități ale economiei. Potrivit acestuia, o parte importantă a datoriei este denominată în monedă străină, în principal în euro și dolari, ceea ce expune România la șocuri externe.

În opinia sa, o eventuală depreciere a leului sau apariția unei noi crize financiare internaționale ar determina creșterea imediată a costului datoriei publice și ar pune presiune suplimentară asupra bugetului de stat și asupra contribuabililor.

„Coaliţia PSD–PNL–USR–UDMR a ales cea mai comodă soluţie: să împrumute România la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană. În timp ce alte state se finanţează la costuri mult mai reduse, România continuă să plătească aproximativ 7% pentru obligaţiunile pe termen lung, ceea ce înseamnă miliarde de lei risipiţi anual doar pentru plata dobânzilor. Dar cea mai mare vulnerabilitate este alta şi aproape nimeni din actuala putere nu vorbeşte despre ea. O mare parte a datoriei publice este în monedă străină, în principal în euro şi dolari. Acest lucru înseamnă că România este mult mai expusă şocurilor externe. O depreciere a leului sau o nouă criză financiară internaţională ar majora instantaneu costul datoriei publice şi ar pune o presiune suplimentară asupra bugetului de stat şi asupra contribuabililor români”, a subliniat Petrişor Peiu.

Petrișor Peiu mai afirmă că, în loc să reducă risipa, să elimine privilegiile și să reformeze aparatul bugetar, Guvernul a ales să majoreze taxele și să continue împrumuturile la costuri record.

Acesta susține că depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice înseamnă că fiecare nou împrumut va aduce dobânzi mai mari, va reduce resursele disponibile pentru investiții și va transfera o povară financiară tot mai mare asupra generațiilor viitoare.

„Astăzi, nu doar că datoria publică a depăşit pragul de 60% din PIB, dar fiecare nou împrumut înseamnă dobânzi mai mari, mai puţini bani pentru investiţii şi o povară tot mai grea pentru generaţiile viitoare”, a explicat acesta.

În final, liderul senatorilor AUR consideră că România nu poate continua pe actuala direcție și solicită o schimbare radicală a politicii economice. El susține că sunt necesare reducerea cheltuielilor considerate inutile ale statului, eliminarea sinecurilor, prioritizarea investițiilor productive și oprirea împrumuturilor contractate pentru acoperirea deficitului bugetar. În opinia sa, Guvernul Bolojan, susținut de PSD, PNL, USR și UDMR, lasă în urmă nu doar o datorie publică ridicată, ci și o economie mai vulnerabilă, mai dependentă de creditori și cu perspective financiare mai nesigure.