România riscă să intre în recesiune. Avertisment CFA România. Creșterea economică estimată pentru 2026 este aproape de zero

Perspectivele economiei românești rămân îngrijorătoare, în ciuda unei ușoare îmbunătățiri a încrederii în luna iunie. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Asociația CFA România, avansul economiei în 2026 este estimat la numai 0,1%, nivel care indică un risc ridicat de recesiune. În același timp, economiștii anticipează un leu mai slab, un deficit bugetar în creștere, o datorie publică mai mare și o inflație care va continua să se mențină la un nivel ridicat.

Economiștii din cadrul Asociației CFA România estimează că anul 2026 va fi unul extrem de dificil pentru economia românească. Potrivit rezultatelor sondajului privind Indicatorul de Încredere Macroeconomică aferent lunii iunie, prognoza medie de creștere economică a rămas la doar 0,1%, un nivel care, în opinia analiștilor, reflectă un risc ridicat ca economia să intre în recesiune.

Chiar dacă indicatorul de încredere a înregistrat o ușoară revenire, specialiștii consideră că aceasta nu este suficientă pentru a schimba perspectiva generală asupra economiei.

În luna iunie, Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de Asociația CFA România a urcat cu 7 puncte și a ajuns la 37,5 puncte.

Componenta care măsoară percepția asupra situației economice curente a crescut la 28,8 puncte, iar indicatorul anticipațiilor pentru perioada următoare a ajuns la 41,9 puncte.

Cu toate acestea, nivelul general al indicatorului continuă să indice o economie aflată într-o perioadă de slăbiciune.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, explică faptul că îmbunătățirea indicatorului a fost determinată atât de evoluțiile interne, cât și de contextul internațional.

“Indicatorul de încredere a crescut în luna iunie, la evoluție contribuind atât factori interni, cât și externi. Pe partea internă am avut o performață peste așteptări în reducerea deficitului bugetar, iar pe partea externă un calm relativ în războiul din Iran. Însă indicatorul de încredere rămâne la niveluri consistente cu o situație de recesiune. Același risc ridicat de recesiune este indicat și de anticipațiile de creștere economică pentru anul în curs.”

Rezultatele sondajului arată că participanții se așteaptă la o depreciere a monedei naționale în perioada următoare.

Opt din zece economiști anticipează că euro va continua să se aprecieze în raport cu leul în următoarele 12 luni, în timp ce doar 15% consideră că actualul curs de schimb se va menține.

Media estimărilor indică un curs de 5,3179 lei pentru un euro peste șase luni și de 5,3737 lei peste un an.

În același timp, estimările privind inflația rămân ridicate. Pentru luna iulie 2027, rata medie anticipată este de 7,63%.

Majoritatea participanților la sondaj, respectiv 65%, se așteaptă ca inflația să fie mai redusă decât nivelul actual în următoarele 12 luni, însă un sfert dintre respondenți cred că ritmul de creștere a prețurilor va continua să accelereze.

Analiștii CFA estimează că finanțele publice vor rămâne sub presiune și în perioada următoare.

Deficitul bugetar este prognozat să ajungă, în medie, la 6,4% din PIB în 2026, în creștere față de estimările anterioare.

În același timp, datoria publică este anticipată să urce la aproximativ 63% din produsul intern brut în următoarele 12 luni, ceea ce reflectă presiunile tot mai mari asupra bugetului de stat.

În ceea ce privește piața rezidențială, cei mai mulți dintre participanții la sondaj estimează că prețurile locuințelor nu vor înregistra schimbări importante în următorul an. Astfel, 58% anticipează o stagnare, iar 26% cred că locuințele se vor ieftini.

Totodată, 75% dintre economiști apreciază că prețurile actuale ale proprietăților sunt supraevaluate, în timp ce doar o cincime consideră că acestea reflectă corect realitatea din piață.

Pe fondul conflictului din Iran și al tensiunilor din Orientul Mijlociu, sondajul a inclus și o întrebare privind evoluția petrolului Brent. Estimarea medie a participanților indică un preț de aproximativ 85 de dolari pe baril în următoarele 12 luni, semn că riscurile geopolitice continuă să influențeze perspectivele economice și evoluția piețelor energetice.