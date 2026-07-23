Vânzările Dacia, în declin. Compania a livrat cu aproape 30.000 de vehicule mai puțin în primul semestru din 2026

Dacia a încheiat prima jumătate a anului 2026 cu un declin al vânzărilor, după ce a livrat cu aproape 30.000 de vehicule mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Deși conducerea companiei estima în urmă cu câteva luni că pierderile din primul trimestru vor fi recuperate, rezultatele oficiale arată că marca rămâne pe minus la finalul primului semestru.

Datele prezentate de Frank Marotte, director de vânzări și marketing și responsabil de operațiuni al mărcii Dacia la nivel global, indică o scădere de 8,1% a vânzărilor în primele șase luni ale anului. Potrivit acestuia, rezultatele au fost influențate în principal de declinul puternic înregistrat în primul trimestru, în timp ce al doilea trimestru a adus o evoluție aproape identică față de aceeași perioadă din 2025, cu un minus de doar 0,3%.

„În ciuda unui mediu extrem de dificil, pe piață și din punct de vedere geopolitic, în prima jumătate a anului, Dacia continuă să aibă atuurile necesare pentru a-și reveni, susținută de fundamente solide și pârghii de acțiune foarte tangibile pentru a doua jumătate a anului”, a explicat Frank Marotte.

În perioada aprilie-iunie, Dacia a înmatriculat 181.729 de vehicule, un nivel aproape egal cu cel din trimestrul al doilea al anului trecut. La nivelul întregului semestru, marca a vândut 327.077 de vehicule, cu 8,1% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 30.000 de unități.

În prezent, Dacia deține o cotă de piață de 3,9% pe segmentul autoturismelor. Compania susține că portofoliul de comenzi se menține la un nivel similar celui de anul trecut, însă Frank Marotte a confirmat că în trimestrul al doilea comenzile au scăzut comparativ cu primul trimestru al anului, confirmând informațiile prezentate anterior de Katrin Adt.

Reprezentanții mărcii spun că Dacia își păstrează strategia concentrată pe segmentul de retail, respectiv vânzările către persoane fizice. Potrivit companiei, această orientare permite menținerea unei discipline stricte a prețurilor și a unei valori reziduale cu 13% peste media pieței.

În același timp, ponderea motorizărilor electrificate continuă să crească în gama Dacia. Versiunile hibride reprezintă 37% din vânzările modelului Jogger, 40% în cazul lui Duster și 68% pentru Bigster. Totodată, 58% dintre comenzile pentru întreaga gamă Dacia sunt orientate către nivelurile superioare de echipare. Proporția ajunge la 71% pentru Duster și la 82% pentru Bigster, evoluție pe care compania o consideră o dovadă a îmbunătățirii mixului de produse, fără a renunța la poziționarea bazată pe raportul valoare-preț.

În ceea ce privește planurile pentru perioada următoare, Dacia va introduce în acest an motorizarea full-hybrid pe modelul Sandero. De asemenea, în toamna anului viitor vor fi deschise comenzile pentru noul Striker, care va fi disponibil tot cu motorizare hibridă, precum și pentru noua generație a modelului electric Spring, crossoverul urban al mărcii.

Compania explică rezultatele din prima parte a anului prin contextul dificil al pieței și prin presiunea exercitată de mediul geopolitic, dar și de intensificarea concurenței pe piața europeană.

Totodată, Dacia anunță că a ajuns la o cotă de 6,9% pe piața autoturismelor full-hybrid și ocupă locul al patrulea în clasamentul vânzărilor către clienți privați. Marca își păstrează și poziția a patra pe piața de retail, în ciuda concurenței tot mai puternice, și estimează că dispune de suficiente atuuri pentru a-și continua evoluția în lunile următoare.

„Pe piața autoturismelor full-hybrid am atins 6,9% din piața auto și ne clasăm pe locul 4 pe piața de vânzări către clienți privați. Rămânem pe locul 4 pe piața de retail deși concurența se intensifică, însă Dacia are atuuri foarte puternice și intenționează să își continue traiectoria de creștere în lunile următoare”, a mai spus Marotte.

Un alt element important anunțat de conducerea companiei este schimbarea strategiei comerciale. În prima jumătate a anului 2026, Dacia a prioritizat creșterea profitabilității și crearea de valoare în detrimentul volumului total al vânzărilor, iar această abordare va fi menținută și în a doua parte a anului. Astfel, marca își propune să pună un accent mai mare pe rentabilitate decât pe creșterea numărului de vehicule comercializate.