Vești bune pentru piața auto din România. Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a revenit pe creștere

Comerțul cu autovehicule și motociclete din România a înregistrat o evoluție pozitivă în luna mai 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Atât comparativ cu luna aprilie 2026, cât și față de luna mai a anului trecut, cifra de afaceri din acest sector a crescut, iar rezultatele pozitive s-au reflectat și în bilanțul primelor cinci luni ale anului.

Datele INS arată că, în luna mai 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut cu 4,5% față de aprilie 2026 în seria brută. Totodată, după ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, avansul a fost de 1,0%. Comparativ cu aceeași lună din anul precedent, creșterea a fost de 1,5% în seria brută și de 2,0% în seria ajustată. Pe ansamblul perioadei ianuarie-mai 2026, sectorul a consemnat un plus de 0,8% în seria brută și de 1,9% în seria ajustată față de intervalul similar din 2025.

Evoluția lunară a fost influențată de performanțele tuturor principalelor segmente analizate de INS. Comparativ cu luna aprilie, volumul total al cifrei de afaceri din comerțul cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor a crescut cu 4,5% în seria brută. Principalul avans a fost consemnat în comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, precum și în activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor, unde s-a înregistrat o creștere de 20,7%.

Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a avansat cu 5,1%, comerțul cu autovehicule a crescut cu 4,1%, iar activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au înregistrat un plus de 3,1% față de luna precedentă. După eliminarea influenței sezoniere și a diferențelor generate de numărul zilelor lucrătoare, creșterea totală a sectorului a fost de 1,0%.

Tabelul publicat de INS evidențiază diferențele dintre seria brută și seria ajustată pentru fiecare categorie de activitate. Astfel, în comparație cu aprilie 2026, comerțul cu autovehicule a crescut cu 4,1% în seria brută și cu 0,4% în seria ajustată. Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au consemnat un avans de 3,1% în seria brută și de 1,8% în seria ajustată. Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a urcat cu 5,1% în seria brută și cu 4,2% în seria ajustată, în timp ce segmentul motocicletelor a înregistrat o creștere de 20,7% în seria brută și de 0,2% după ajustarea sezonieră.

Raportarea la aceeași lună a anului precedent indică, de asemenea, o evoluție pozitivă a pieței, chiar dacă ritmul de creștere a fost mai redus decât cel observat în comparația lunară. În mai 2026, cifra de afaceri totală a crescut cu 1,5% în seria brută și cu 2,0% în seria ajustată față de mai 2025.

Creșterea anuală a fost susținută în principal de comerțul cu autovehicule, unde cifra de afaceri a urcat cu 3,9%, precum și de comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, care a înregistrat un avans de 0,6%. În schimb, două segmente au consemnat scăderi importante. Comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente, împreună cu activitățile de întreținere și reparare a motocicletelor, a înregistrat un declin de 20,4%, iar activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au scăzut cu 6,2% comparativ cu luna mai 2025.

Aceste rezultate arată că evoluția pozitivă a sectorului în luna mai a fost determinată în principal de vânzările de autovehicule și de comercializarea pieselor și accesoriilor, în timp ce segmentul motocicletelor și serviciile de reparații auto au continuat să se confrunte cu o scădere față de nivelurile înregistrate în urmă cu un an.