Femeile din UE câștigă, în medie, cu aproape 3.900 de euro mai puțin pe an decât bărbații

Diferențele salariale dintre femei și bărbați continuă să coste miliarde de euro în fiecare an în Uniunea Europeană (UE). Noile estimări arată că o femeie pierde, în medie, aproape 3.900 de euro anual.

Femeile din Uniunea Europeană (UE) pierd anual aproximativ 358 de miliarde de euro din cauza diferenței de remunerare dintre femei și bărbați. Potrivit estimărilor, acest decalaj înseamnă că o femeie câștigă, în medie, cu aproape 3.900 de euro mai puțin pe an decât un bărbat. Situația persistă în contextul în care mai multe state membre nu au respectat termenul de transpunere a Directivei UE privind transparența salarială.

Datele Eurostat arată că diferența de remunerare între sexe în UE este de 11,1%. Cu alte cuvinte, pentru fiecare 100 de euro câștigați de un bărbat, o femeie încasează, în medie, doar 88,9 euro.

Estimările Confederației Europene a Sindicatelor (CES), realizate pe baza datelor Eurostat, arată că această diferență se traduce într-o pierdere anuală de aproape 3.900 de euro pentru fiecare femeie angajată din UE.

În total, cele aproximativ 92,5 milioane de femei care lucrează în UE pierd împreună peste 358 de miliarde de euro în fiecare an.

„Costul măsurilor de transparență salarială este mic pentru companii, dar această analiză arată că inacțiunea guvernelor naționale va costa lucrătoarele miliarde de dolari în salarii pierdute”, a declarat secretarul general al CES, Esther Lynch.

Directiva europeană privind transparența salarială se aplică întreprinderilor cu cel puțin 100 de angajați, iar estimarea CES reflectă forța de muncă feminină din aceste companii, care cuprinde aproximativ 43 de milioane de femei.

Luxemburg este singurul stat membru al UE în care femeile sunt plătite, în medie, mai bine decât bărbații, câștigând aproximativ 474 de euro în plus pe an.

La polul opus, cele mai mari pierderi anuale sunt înregistrate în Finlanda, unde o femeie câștigă în medie cu 7.592 de euro mai puțin decât un bărbat. Urmează Austria, cu o diferență de 6.854 de euro, Germania, cu 6.049 de euro, și Suedia, cu 5.116 euro, potrivit datelor din 2025.

Peste media UE, estimată la 3.881 de euro pe an, se situează și Estonia (4.967 de euro), Franța (4.536 de euro), Cehia (4.499 de euro) și Irlanda (4.129 de euro).

În alte state membre, diferențele anuale estimate sunt de 3.684 de euro în Țările de Jos, 3.487 de euro în Slovacia, 3.405 euro în Cipru, 3.181 de euro în Ungaria, 2.856 de euro în Letonia, 2.591 de euro în Grecia, 2.404 euro în Lituania, 2.245 de euro în Slovenia și 2.005 euro în Spania.

Cele mai mici diferențe sunt înregistrate în Belgia, unde femeile câștigă în medie cu doar 322 de euro mai puțin pe an decât bărbații. De asemenea, decalajul este sub pragul de 1.000 de euro în România și Polonia.

Dintre cele patru mari economii ale UE, Italia înregistrează cel mai redus decalaj salarial între femei și bărbați, cu o diferență anuală estimată la 1.557 de euro.

Directiva UE privind transparența salarială are ca obiectiv creșterea transparenței în ceea ce privește salariile și reducerea diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați. Statele membre aveau obligația de a transpune noile reguli în legislația națională până la 7 iunie 2026, însă majoritatea nu au respectat acest termen.

„Acest lucru este complet inacceptabil, având în vedere că femeile au suferit deja decenii de discriminare salarială. Timpul a expirat pentru cultura secretului, care a permis consiliilor de administrație dominate de bărbați să scape nepedepsite cu discriminarea salarială atât de mult timp”, a declarat Lynch.

Potrivit estimărilor Confederației Europene a Sindicatelor (CES), chiar și o reducere cu 10% a diferenței de remunerare dintre femei și bărbați ar avea un impact important asupra veniturilor. În acest scenariu, o femeie angajată ar câștiga, în medie, cu aproximativ 672 de euro mai mult pe an.

Cele mai mari creșteri ale veniturilor ar fi înregistrate în Franța, unde câștigul suplimentar ar ajunge la 1.069 de euro pe an, urmată de Irlanda, cu 1.033 de euro. Salariile femeilor ar crește cu 963 de euro în Finlanda, 867 de euro în Germania, 847 de euro în Italia și 802 euro în Danemarca.

La polul opus, cea mai mică majorare estimată ar fi în Polonia, de 221 de euro pe an, deoarece diferența de remunerare dintre femei și bărbați este mai redusă în această țară.

Secretarul general adjunct al CES, Isabelle Schömann, a avertizat că statele care nu își respectă obligațiile legale riscă să fie acționate în instanță: