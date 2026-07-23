Alexandru Nazare anunță deblocarea a 22 de posturi pentru îngrijirea copiilor în stare gravă. Memorandumul ajunge pe masa Guvernului

Ministerul Finanțelor a avizat memorandumul inițiat de Ministerul Sănătății pentru deblocarea a 22 de posturi necesare într-o situație medicală considerată urgentă. Alexandru Nazare a precizat că documentul urmează să fie analizat în ședința de Guvern și a subliniat că intervențiile care privesc siguranța pacienților trebuie tratate cu prioritate.

Alexandru Nazare a anunțat că a avizat, în dimineața zilei de joi, memorandumul Ministerului Sănătății privind ocuparea a 22 de posturi necesare pentru asigurarea îngrijirii unor copii aflați în stare gravă.

Potrivit acestuia, situația impunea o intervenție rapidă, deoarece este vorba despre pacienți care au nevoie de servicii medicale complexe. Documentul urmează să fie discutat în cadrul ședinței de Guvern.

„Am avizat în această dimineață memorandumul MS pentru deblocarea celor 22 de posturi necesare într-o situație care impunea intervenție urgentă. Documentul va fi discutat în ședința de Guvern de azi”, a transmis Alexandru Nazare.

Reprezentantul Ministerului Finanțelor a arătat că instituția va susține soluțiile administrative necesare atunci când funcționarea unor servicii medicale esențiale este pusă în pericol.

În acest caz, intervenția a fost justificată de necesitatea asigurării personalului care se ocupă de copii aflați în stare gravă și care au nevoie de asistență medicală specializată.

„Am transmis încă de ieri că, atunci când ne confruntăm cu o situație critică care afectează direct îngrijirea copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă, Ministerul Finanțelor va sprijini de urgență soluțiile necesare”, a precizat Alexandru Nazare.

Deblocarea posturilor a fost posibilă în urma colaborării dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății. Cele două instituții au analizat cadrul administrativ prin care solicitarea poate fi aprobată și introdusă pe agenda Executivului.

Alexandru Nazare a subliniat că autoritățile trebuie să reacționeze rapid atunci când apar situații care afectează direct pacienții și continuitatea serviciilor medicale.

„Am reuşit astfel, în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, să identificăm cadrul administrativ necesar pentru deblocarea acestei situații. În astfel de cazuri, instituțiile trebuie să prioritizeze urgențele și să găsească soluții rapide, în interesul celor afectați.”

Ministrul a atras atenția că aprobarea celor 22 de posturi reprezintă o intervenție punctuală, determinată de o situație medicală urgentă. Aceasta nu trebuie interpretată ca o deblocare generală a angajărilor în sistemul public.

În contextul constrângerilor bugetare, solicitările pentru ocuparea unui număr mare de posturi trebuie analizate separat, în funcție de necesitate, impact financiar și capacitatea bugetului de a susține cheltuielile suplimentare.

„În același timp, trebuie să facem o distincție clară între astfel de intervenții punctuale, justificate de o situație absolut critică și solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public. Situațiile care privesc direct siguranța oamenilor și funcționarea unor servicii medicale esențiale trebuie soluționate cu prioritate, în timp ce deciziile cu impact bugetar amplu trebuie analizate riguros și fundamentate responsabil în actualul context economic al României.”

După avizul Ministerului Finanțelor, memorandumul Ministerului Sănătății trebuie discutat și aprobat în ședința Executivului. Măsura ar urma să permită ocuparea celor 22 de posturi considerate indispensabile pentru continuarea îngrijirii medicale acordate copiilor aflați în stare gravă.

Mesajul transmis de Alexandru Nazare indică faptul că autoritățile sunt dispuse să facă excepții de la restricțiile privind angajările atunci când acestea sunt justificate de situații critice și de necesitatea protejării vieții și sănătății pacienților.