Alexandru Nazare anunță deblocarea a 22 de posturi pentru îngrijirea copiilor în stare gravă. Memorandumul ajunge pe masa Guvernului
SURSA FOTO: Facebook, Alexandru Nazare
Ministerul Finanțelor a avizat memorandumul inițiat de Ministerul Sănătății pentru deblocarea a 22 de posturi necesare într-o situație medicală considerată urgentă. Alexandru Nazare a precizat că documentul urmează să fie analizat în ședința de Guvern și a subliniat că intervențiile care privesc siguranța pacienților trebuie tratate cu prioritate.
Ministerul Finanțelor a avizat memorandumul pentru deblocarea celor 22 de posturi
Alexandru Nazare a anunțat că a avizat, în dimineața zilei de joi, memorandumul Ministerului Sănătății privind ocuparea a 22 de posturi necesare pentru asigurarea îngrijirii unor copii aflați în stare gravă.
Potrivit acestuia, situația impunea o intervenție rapidă, deoarece este vorba despre pacienți care au nevoie de servicii medicale complexe. Documentul urmează să fie discutat în cadrul ședinței de Guvern.
„Am avizat în această dimineață memorandumul MS pentru deblocarea celor 22 de posturi necesare într-o situație care impunea intervenție urgentă. Documentul va fi discutat în ședința de Guvern de azi”, a transmis Alexandru Nazare.
Situația copiilor aflați în stare gravă, tratată ca o urgență
Reprezentantul Ministerului Finanțelor a arătat că instituția va susține soluțiile administrative necesare atunci când funcționarea unor servicii medicale esențiale este pusă în pericol.
În acest caz, intervenția a fost justificată de necesitatea asigurării personalului care se ocupă de copii aflați în stare gravă și care au nevoie de asistență medicală specializată.
„Am transmis încă de ieri că, atunci când ne confruntăm cu o situație critică care afectează direct îngrijirea copiilor aflați în stare gravă, care au nevoie de asistență medicală complexă, Ministerul Finanțelor va sprijini de urgență soluțiile necesare”, a precizat Alexandru Nazare.
Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății au identificat soluția administrativă
Deblocarea posturilor a fost posibilă în urma colaborării dintre Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății. Cele două instituții au analizat cadrul administrativ prin care solicitarea poate fi aprobată și introdusă pe agenda Executivului.
Alexandru Nazare a subliniat că autoritățile trebuie să reacționeze rapid atunci când apar situații care afectează direct pacienții și continuitatea serviciilor medicale.
„Am reuşit astfel, în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătății, să identificăm cadrul administrativ necesar pentru deblocarea acestei situații. În astfel de cazuri, instituțiile trebuie să prioritizeze urgențele și să găsească soluții rapide, în interesul celor afectați.”
Alexandru Nazare: Situațiile critice nu trebuie confundate cu solicitările generale de angajare
Ministrul a atras atenția că aprobarea celor 22 de posturi reprezintă o intervenție punctuală, determinată de o situație medicală urgentă. Aceasta nu trebuie interpretată ca o deblocare generală a angajărilor în sistemul public.
În contextul constrângerilor bugetare, solicitările pentru ocuparea unui număr mare de posturi trebuie analizate separat, în funcție de necesitate, impact financiar și capacitatea bugetului de a susține cheltuielile suplimentare.
„În același timp, trebuie să facem o distincție clară între astfel de intervenții punctuale, justificate de o situație absolut critică și solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public. Situațiile care privesc direct siguranța oamenilor și funcționarea unor servicii medicale esențiale trebuie soluționate cu prioritate, în timp ce deciziile cu impact bugetar amplu trebuie analizate riguros și fundamentate responsabil în actualul context economic al României.”
Memorandumul urmează să fie analizat de Guvern
După avizul Ministerului Finanțelor, memorandumul Ministerului Sănătății trebuie discutat și aprobat în ședința Executivului. Măsura ar urma să permită ocuparea celor 22 de posturi considerate indispensabile pentru continuarea îngrijirii medicale acordate copiilor aflați în stare gravă.
Mesajul transmis de Alexandru Nazare indică faptul că autoritățile sunt dispuse să facă excepții de la restricțiile privind angajările atunci când acestea sunt justificate de situații critice și de necesitatea protejării vieții și sănătății pacienților.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.