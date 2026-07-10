Schimbare de ritm la Finanțe: ce spune Alexandru Nazare despre împrumuturile României și încrederea investitorilor

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că România a ajuns la jumătatea anului cu aproape jumătate din necesarul de finanțare pentru 2026 deja acoperit.

Potrivit acestuia, planul de finanțare al statului este realizat în proporție de 49%, un nivel considerat aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanțelor. Ministrul a precizat că România a traversat prima parte a anului fără să fie necesară o operațiune de prefinanțare, măsură utilizată în anii anteriori pentru atragerea unor sume suplimentare înainte de apariția unor perioade dificile pe piețele financiare internaționale.

Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Nazare, execuția bugetară și modul de aplicare a planului de finanțare au permis menținerea unui ritm echilibrat al împrumuturilor, fără acumularea unor rezerve suplimentare peste necesarul imediat.

„România menține încrederea investitorilor iar finanțarea rămâne în linie dreaptă la mijlocul anului. România are deja asigurată jumătate din finanțarea planificată pentru 2026. La acest moment, planul de finanțare al statului este realizat în proporție de 49%, exact la jumătatea anului calendaristic. Este un ritm aliniat cu strategia stabilită de Ministerul Finanțelor și, astfel, România a reuşit să treacă prima parte a anului, într-un context de volatilitate ridicată, fără a mai fi nevoită să recurgă la prefinanțare – așa cum s-a procedat în anii anteriori, când statul a atras încă din prima parte a anului sume mai mari decât necesarul imediat, pentru a se proteja în cazul unor perioade dificile pe piețele financiare internaționale. În acest an, evoluția execuției bugetare și implementarea planului de finanțare au permis păstrarea unui ritm echilibrat, fără această măsură suplimentară”, a explicat Alexandru Nazare în postarea sa de pe social media.

Ministrul Finanțelor a arătat că pe piața internă planul de finanțare este realizat în proporție de 58%, în timp ce pe piețele externe gradul de realizare este de 35%. Diferența este explicată prin modul diferit în care sunt accesate aceste surse de finanțare.

Piața internă funcționează prin licitații organizate lunar, prin care statul atrage fonduri prin emiterea de titluri de stat. În schimb, finanțarea externă depinde de evoluțiile piețelor internaționale, de perioadele favorabile pentru emisiuni de obligațiuni în valută, dar și de calendarul fondurilor europene și al împrumuturilor oferite de instituțiile financiare internaționale.

„Statul român nu se împrumută dintr-o singură sursă. O parte din bani sunt atrași de pe piața internă prin titluri de stat – instrumente financiare prin care băncile, fondurile de pensii, investitorii și populația împrumută statul pentru perioade determinate”, a explicat ministrul.

Acesta a precizat că o altă componentă a finanțării provine de pe piețele internaționale, prin emisiuni de obligațiuni în valută, fonduri europene și împrumuturi acordate de instituții financiare internaționale. Diversificarea surselor are rolul de a reduce dependența de o singură piață și de a permite alegerea unor condiții de finanțare favorabile.

Până în prezent, Ministerul Finanțelor a atras 58,6 miliarde de lei prin emisiuni de titluri de stat pe piața internă, respectând media lunară prevăzută la începutul anului.

Alexandru Nazare a precizat că nivelul actual nu reprezintă o accelerare a împrumuturilor, ci revenirea la ritmul planificat după o perioadă în care volatilitatea piețelor financiare a determinat ajustarea volumelor scoase la licitație.

În primele două luni ale anului, interesul investitorilor pentru titlurile de stat a fost ridicat. Ulterior, în lunile martie și aprilie, cererea a fost afectată de tensiunile internaționale și de incertitudinea politică internă. Din luna mai, odată cu stabilizarea piețelor, interesul investitorilor a revenit, iar licitațiile organizate de România au avut rezultate favorabile.

„Până acum, Ministerul Finanțelor a atras 58,6 miliarde de lei prin emisiuni de titluri de stat pe piața internă, respectând media lunară prevăzută încă de la începutul anului. Aceasta nu este o accelerare a împrumuturilor, ci revenirea la ritmul planificat, după o perioadă în care piețele financiare au fost marcate de volatilitate, iar Ministerul Finanțelor a adaptat volumele scoase la licitație pentru a evita împrumuturile la costuri mai ridicate. În primele două luni ale anului, interesul investitorilor a fost unul foarte ridicat. Ulterior, în martie și aprilie, tensiunile internaționale și incertitudinea politică internă au redus cererea pentru titlurile de stat. Odată cu stabilizarea piețelor, începând din luna mai, cererea a revenit, iar licitațiile României au înregistrat din nou rezultate solide, mai transmite ministul.

Ministrul interimar al Finanțelor a mai arătat că evoluția execuției bugetare din primele cinci luni ale anului a contribuit la menținerea unui ritm echilibrat de finanțare. Deficitul bugetar a ajuns la 1,75% din PIB, comparativ cu 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o reducere de 28,3 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Alexandru Nazare.

Acesta a precizat că reducerea deficitului a diminuat presiunea asupra necesarului de finanțare și a permis statului să continue împrumuturile fără creșterea presiunii asupra costurilor.

„Execuția bugetară solidă din primele 5 luni ale anului a contribuit la această evoluție. Deficitul bugetar s-a redus la 1,75% din PIB, față de 3,35% în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce înseamnă o diminuare de 28,3 miliarde de lei. Acest rezultat a redus presiunea asupra necesarului de finanțare și a permis statului să se împrumute într-un ritm echilibrat, fără a pune presiune inutilă pe costurile de finanțare”,

În paralel, Ministerul Finanțelor continuă dialogul cu agențiile internaționale de rating, care analizează capacitatea României de finanțare și influențează percepția investitorilor.

„În paralel, la Finanțe menținem un dialog permanent cu agențiile internaționale de rating, care evaluează capacitatea României de a se finanța și influențează încrederea investitorilor. Zilele acestea pregătim intens următoarele întâlniri cu agențiile, care încep deja săptămâna viitoare, atât în format fizic cât şi online.”

„Este obligatoriu să menținem calificativul de rating, pentru ca finanțarea României să rămână în linie dreaptă”, a mai transmis ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.