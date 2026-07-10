Focar de pestă la oi în Mureș. Peste 800 de animale vor fi sacrificate după confirmarea contaminării
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Peste 800 de oi din comuna Viișoara, județul Mureș, vor fi sacrificate după confirmarea unui nou focar de pestă a micilor rumegătoare. Virusul a fost identificat prin analize efectuate la laboratorul național al Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Cazul reprezintă al doilea focar descoperit în aceeași localitate, după unul eradicat în urmă cu aproximativ o lună. Autoritățile veterinare au impus măsuri stricte pentru crescătorii de ovine și caprine.
Turma de oi din Viișoara a fost contaminată după contactul cu un alt focar de boală
Autoritățile sanitar-veterinare au confirmat că o turmă de oi din Viișoara, județul Mureș, a fost infectată cu virusul pestei micilor rumegătoare, după ce animalele au intrat în contact cu o altă exploatație afectată. Exploatația vizată avea 847 de ovine la momentul recoltării probelor, iar toate animalele urmează să fie sacrificate pentru limitarea răspândirii bolii.
Directorul adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș, Lucian Goga, a precizat că între primul focar identificat în comună și noul caz există o legătură epidemiologică, cele două turme fiind ținute pe pășuni apropiate.
„Este vorba despre o exploatație cu 847 de ovine, care existau la data recoltării probelor. Între primul focar pe care l-am eradicat fix acum o lună și acesta există o legătură, erau două turme care pășunau alăturat. Turma a fost contaminată, este un număr foarte mare de mortalități, 160 de tineret ovine, miei, au murit în acest timp”, a declarat presei, joi, directorul adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș, Lucian Goga, conform Agerpres.
Autoritățile cer crescătorilor de oi să evite orice deplasare necontrolată a animalelor
Confirmarea noului focar de pestă a micilor rumegătoare a determinat autoritățile să mențină restricțiile pentru crescătorii de oi și capre. Situația din Viișoara este al doilea caz identificat în comuna mureșeană, la care se adaugă un focar descoperit în județul Brașov.
În acest context, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină națională timp de 30 de zile pentru ovine și caprine, iar proprietarii de animale trebuie să respecte măsurile de prevenire stabilite.
Lucian Goga a transmis un apel către crescătorii de ovine să nu cumpere animale, să nu efectueze transporturi fără aprobările necesare și să respecte regulile privind tunderea oilor și comercializarea produselor provenite de la acestea.
„Aș face apel la toți crescătorii de ovine să nu facă mișcări de animale necontrolate, să nu cumpere, să nu achiziționeze ovine, să nu tundă oile, pentru că încă este pe sfârșit sezonul de tuns al oilor, deci să nu le tundă decât dânșii, și după aceea să sterilizeze instrumentarul, să nu vândă lână, să nu vândă miei, să nu vândă ovine și, de asemenea, să nu cumpere, lucru de altfel interzis de decizia Uniunii Europene”, a arătat Lucian Goga, care a precizat că virusul pestei micilor rumegătoare nu se transmite la om și nu afectează siguranța alimentelor.
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