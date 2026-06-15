ANSVSA a deschis oficial Comandamentul Estival Regional 2026. Acţiunile de control vor avea loc până pe 16 august

ANSVSA a lansat Comandamentul Estival Regional 2026 pentru supravegherea și controlul siguranței alimentare pe litoralul Mării Negre și în Delta Dunării. Inițiativa reunește autorități și inspectori pentru prevenirea riscurilor alimentare și protejarea sănătății turiștilor, pe durata sezonului estival, până la 16 august.

Astăzi, 15 iunie, la Cazinoul din Constanţa, a avut loc conferinţa de deschidere a Comandamentului Estival Regional 2026, eveniment care marchează debutul campaniei de supraveghere şi control oficial desfăşurate pe durata sezonului estival pe litoralul românesc şi în zonele turistice din Delta Dunării, au transmis reprezentanţii ANSVSA. La eveniment au participat reprezentanţi ai administraţiei publice şi ai instituţiilor cu atribuţii de control, precum şi ai mediului asociativ şi economic. Demersul are ca scop consolidarea siguranţei alimentare, protejarea sănătăţii publice şi prevenirea incidentelor alimentare în zonele de interes turistic.

Structura regională de control îşi va desfăşura activitatea în perioada 15 iunie – 16 august, reunind personal din cadrul DSVSA Constanţa şi DSVSA Tulcea, alături de inspectori delegaţi din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti.

Acţiunile de control se vor desfăşura atât pe litoralul Mării Negre, cât şi în zonele turistice din Delta Dunării, având ca obiectiv principal menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă alimentară şi protecţie a consumatorilor. În cadrul activităţilor de control oficial, echipele ANSVSA vor verifica unităţi de alimentaţie publică, restaurante, terase, unităţi de tip fast-food, cantine, magazine alimentare, depozite şi alte spaţii care produc, procesează, depozitează, transportă sau comercializează produse alimentare.

Verificările vor viza respectarea condiţiilor de igienă şi funcţionare, asigurarea trasabilităţii produselor alimentare, respectarea cerinţelor privind depozitarea şi transportul, menţinerea lanţului termic, implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP, respectarea normelor de informare a consumatorilor, precum şi gestionarea corespunzătoare a deşeurilor şi a subproduselor de origine animală.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, susține că prioritatea Comandamentului Estival 2026 o reprezintă protejarea sănătăţii turiştilor, prin prevenirea riscurilor asociate consumului de alimente. Acesta a subliniat că strategia din acest an se bazează pe îndrumare şi consiliere, oferind operatorilor economici sprijin direct pentru înţelegerea şi respectarea normelor în vigoare.

Totodată, Bociu a arătat că instituţia rămâne deschisă unui dialog permanent cu toţi cei implicaţi în asigurarea unui turism sigur şi responsabil, în special pe litoralul Mării Negre şi în Delta Dunării.

„Prioritatea Comandamentului Estival 2026 este protejarea sănătăţii turiştilor prin prevenirea riscurilor asociate consumului de alimente. Strategia din acest an se fundamentează pe îndrumare şi consiliere, oferind operatorilor economici sprijin direct pentru înţelegerea şi respectarea normelor. Rămânem deschişi unui dialog permanent cu toţi cei care contribuie la un turism sigur şi responsabil”, a declarat Bociu.

Pe toată durata funcţionării comandamentului, toate reclamaţiile şi sesizările privind siguranţa alimentelor şi sănătatea consumatorilor vor fi preluate prin dispeceratul Call Center al ANSVSA, la numărul 0800 826 787, precum şi prin telefonul special al Comandamentului Estival Regional 2026, 0786 577 007. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în regim de urgenţă, în maximum 48 de ore de la primire, pentru a preveni orice potenţiale riscuri pentru sănătatea publică.