ANSVSA a dat amenzi de 280.000 de lei pe litoral. Două unități au fost închise după controale

ANSVSA a sancționat cu amenzi în valoare totală de 280.000 de lei mai multe unități de alimentație publică și de comercializare a produselor alimentare de pe litoral, în urma controalelor desfășurate între 20 și 26 iulie 2026. Inspectorii au verificat sute de operatori economici din stațiunile turistice și au suspendat activitatea a două unități din cauza unor deficiențe care puneau în pericol siguranța alimentelor. Verificările fac parte din Comandamentul Estival Regional 2026 și vor continua pe toată durata sezonului.

ANSVSA a continuat controalele desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026, având ca obiectiv verificarea respectării normelor sanitare veterinare și de siguranță alimentară în unitățile care prepară, comercializează sau distribuie produse alimentare în stațiunile de pe litoral.

În perioada 20 iulie – 26 iulie 2026, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat verificări în 239 de unități. Printre acestea s-au numărat 154 de unități de alimentație publică, opt pizzerii, două unități de catering, două cofetării și patiserii, 20 de laboratoare de cofetărie și patiserie, cinci supermarketuri și hypermarketuri, 33 de magazine alimentare și 15 alte unități de comercializare a produselor alimentare.

„În urma controalelor, inspectorii ANSVSA au aplicat 26 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 280.000 de lei, precum şi două Ordonanţe de Suspendare a Activităţii (OSA) pentru unităţile la care au fost identificate deficienţe cu impact asupra siguranţei alimentelor”, se precizează în comunicat.

Inspectorii au identificat mai multe încălcări ale legislației sanitar-veterinare și privind siguranța alimentelor, care au determinat aplicarea sancțiunilor și, în două cazuri, suspendarea activității operatorilor economici.

Printre cele mai frecvente abateri s-au numărat nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor destinate prelucrării, depozitării și comercializării produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor utilizate în procesul de lucru.

De asemenea, au fost constatate cazuri de manipulare a produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor destinate depozitării, transportului și comercializării, precum și comercializarea acestora fără etichetarea prevăzută de legislația în vigoare.

Inspectorii au mai descoperit produse alimentare comercializate direct către consumatorul final în spații necorespunzătoare sau neaprobate sanitar-veterinar, fără respectarea condițiilor de igienă, dar și deficiențe privind depozitarea alimentelor.

Conducerea Autorității susține că rezultatele controalelor confirmă eficiența acțiunilor desfășurate în cadrul Comandamentului Estival Regional și anunță că verificările vor continua în toate stațiunile turistice de pe litoral.

„Rezultatele acestei etape confirmă că acţiunile de control desfăşurate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 contribuie la menţinerea unui nivel ridicat de siguranţă alimentară în zonele turistice. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările cu aceeaşi fermitate pe tot parcursul sezonului estival, pentru a preveni orice risc pentru sănătatea consumatorilor şi pentru a asigura respectarea legislaţiei de către operatorii din domeniul alimentar”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.

Autoritatea recomandă consumatorilor să cumpere produse alimentare exclusiv din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să semnaleze orice suspiciune privind nerespectarea normelor de siguranță alimentară prin Call Center-ul gratuit al instituției, la numărul 0800.826.787, sau prin e-mail, la adresa callcenter@ansvsa.ro.

Potrivit ANSVSA, acțiunile de control din cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 vor continua pe întreaga durată a sezonului estival, cu scopul de a proteja sănătatea publică și de a verifica respectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor în unitățile de pe litoral.