Produs retras de urgență din magazinele Profi. ANSVSA avertizează clienții să nu consume acest aliment

Un lot de stafide comercializat în magazinele Profi a fost retras de la vânzare și rechemat de la consumatori, după ce au fost identificate depășiri ale limitei legale pentru reziduuri de pesticide. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) îi sfătuiește pe cei care au cumpărat produsul să nu îl consume și să îl returneze în magazin.

Potrivit ANSVSA, retragerea de la comercializare și rechemarea de la consumatori vizează produsul Stafide aurii Orlando 100 g, marca Maestro, provenit din Siria.

Este afectat lotul L 2004 268, cu termen de valabilitate 30 aprilie 2027.

Măsura a fost luată după identificarea unei depășiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziționat stafidele din lotul vizat să nu le consume.

Produsul poate fi distrus sau returnat în orice magazin Profi până la 10 august 2026, inclusiv.

Clienții vor primi contravaloarea produsului, fără să fie nevoie să prezinte bonul fiscal.

Potrivit autorității, lista magazinelor Profi în care a fost distribuit produsul poate fi consultată pe site-ul ANSVSA și în rețeaua magazinelor.

Separat, inspectorii ANSVSA au desfășurat controale în perioada 13 – 26 iulie 2026 la operatorii care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor. În total au fost verificate 217 unități.

În urma controalelor, au fost aplicate 19 amenzi, în valoare totală de 134.800 de lei, iar activitatea unui operator a fost suspendată.

De asemenea, inspectorii au emis 18 avertismente și au retras de la comercializare 12 kilograme de produse de patiserie, în valoare de 300 de lei, care au fost dirijate către neutralizare.

„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în faţa aceloraşi reguli ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Apa caldă, vestiarul, numărul de lot par formalităţi, dar sunt exact condiţiile în care un produs ajunge sigur la client”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA, în comunicat.

Verificările au vizat condițiile în care sunt preparate și comercializate alimentele destinate consumatorilor, precum și modul în care operatorii gestionează și depozitează subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman și deșeurile rezultate din prepararea și servirea produselor.