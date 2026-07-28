Controale surpriză în benzinăriile din toată țara. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a desfășurat, în luna iulie, controale la nivel național în benzinăriile care prepară și comercializează produse alimentare. În urma verificărilor, inspectorii au aplicat 19 amenzi contravenționale, cu o valoare totală de 134.800 de lei, iar activitatea unui operator a fost suspendată.

Acțiunile de control s-au desfășurat în perioada 13-26 iulie și au vizat „unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor de pe teritoriul României”.

Inspectorii sanitari veterinari au urmărit respectarea cerințelor privind prepararea și comercializarea alimentelor destinate consumatorilor finali, dar și condițiile de colectare, depozitare și eliminare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman și a resturilor rezultate din activitatea acestor unități.

„Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a controlat, între 13 și 26 iulie 2026, 217 unități care prepară și comercializează alimente în incinta benzinăriilor de pe teritoriul României. Inspectorii au aplicat 19 amenzi contravenționale, în valoare totală de 134.800 de lei, și au dispus suspendarea activității unui operator. De asemenea, au fost emise 18 avertismente și 12 kilograme de produse de patiserie în valoare de 300 de lei au fost reținute oficial și dirijate către neutralizare”, mai transmite ANSVSA.

Potrivit ANSVSA, controalele au avut ca obiectiv verificarea „modului de preparare și de vânzare a alimentelor către consumatorii finali, dar și felul în care operatorii colectează și depozitează, în vederea neutralizării, subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) și resturile menajere rezultate din prepararea și servirea produselor”.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că unitățile alimentare din benzinării trebuie să respecte aceleași reguli de siguranță alimentară precum alte spații unde sunt preparate și comercializate produse.

„Un raft de patiserie dintr-o benzinărie răspunde în fața acelorași reguli ca bucătăria unui restaurant. Nu există categorie de unitate cu regim mai indulgent. Apa caldă, vestiarul, numărul de lot par formalități, dar sunt exact condițiile în care un produs ajunge sigur la client”, a declarat Alexandru Nicolae Bociu, președintele ANSVSA.

Printre deficiențele constatate de inspectorii sanitari veterinari s-au numărat lipsa fișelor de aptitudini pentru personal, absența unui spațiu destinat vestiarului angajaților și lipsa apei calde în zona de desfacere a produselor alimentare.

Inspectorii au identificat și probleme legate de trasabilitatea alimentelor, în special privind evidențierea numărului de lot. De asemenea, au fost constatate deficiențe privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și ustensilelor folosite.

„Principalele neconformități constatate:

lipsa fișei de aptitudini a personalului;

neasigurarea unui spațiu vestiar pentru angajați;

absența apei calde în zona de desfacere a produselor alimentare;

deficiențe de trasabilitate, în privința numărului de lot;

nerespectarea normelor ANSVSA privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a alimentelor, precum și a

instalațiilor, utilajelor și ustensilelor de lucru;

lipsa procedurii privind diminuarea risipei alimentare;

neamenajarea unui spațiu frigorific pentru depozitarea SNCU”, mai transmite instituția.

„Acțiunile de control continuă la nivel național. Consumatorii care observă nereguli pot sesiza ANSVSA la linia TELVERDE 0800.826.787, apelabilă gratuit, sau pe adresa callcenter@ansvsa.ro”, se mai arată în comunicat.