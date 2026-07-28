ROMATSA rămâne fără bani în trei săptămâni. Instanța din Bruxelles amână până în ianuarie dosarul privind poprirea Pfizer

ROMATSA se confruntă cu o criză financiară majoră, după ce Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a amânat analizarea cererii de suspendare a popririi instituite în dosarul Pfizer. Următorul termen a fost stabilit pentru 4 ianuarie 2027, iar până atunci veniturile colectate prin EUROCONTROL rămân blocate. Potrivit estimărilor conducerii regiei, resursele financiare disponibile mai pot susține activitatea doar aproximativ trei săptămâni, în timp ce Guvernul caută soluții pentru evitarea unui blocaj.

ROMATSA nu a obținut marți, 28 iulie, o analiză pe fond a cererii prin care solicita suspendarea popririi instituite asupra sumelor colectate prin EUROCONTROL, după ce Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles a decis amânarea cauzei pentru începutul anului viitor.

La ședința desfășurată în capitala Belgiei au participat reprezentanții ROMATSA, ai statului român și ai EUROCONTROL, asistați de șase avocați.

Deși procesul a durat aproximativ 30 de minute, instanța nu a intrat în examinarea cererii de suspendare. Judecătorul a apreciat că dosarul necesită o analiză aprofundată și ar fi invocat inclusiv dificultățile de organizare și finanțare cu care se confruntă sistemul judiciar belgian. În aceste condiții, primul termen disponibil a fost stabilit pentru data de 4 ianuarie 2027, potrivit informațiilor publicate de Antena 3 CNN.

Până la pronunțarea unei decizii favorabile, la încetarea executării silite sau la identificarea unei alte soluții juridice, fondurile destinate regiei prin mecanismul EUROCONTROL rămân indisponibilizate.

Reprezentanții părții române au avertizat instanța belgiană că prelungirea blocării fondurilor poate pune în pericol funcționarea instituției, în condițiile în care accesul la principala sursă de venit este întrerupt.

ROMATSA asigură zilnic serviciile de navigație aeriană pentru peste 2.500 de zboruri, iar peste 85% din veniturile regiei provin din tarifele de rută colectate prin EUROCONTROL. În prezent, aceste sume nu mai pot fi transferate către instituția română din cauza popririi.

Înaintea termenului de la Bruxelles, directorul general al ROMATSA, Adrian Cojoc, avertizase că instituția mai poate funcționa din resurse proprii „săptămâni, nu luni”.

Potrivit celor mai recente estimări, fondurile disponibile ar mai putea acoperi activitatea pentru aproximativ trei săptămâni. În prezent, salariile și cheltuielile esențiale pentru menținerea siguranței traficului aerian sunt încă achitate, iar desfășurarea zborurilor nu a fost afectată.

Diferența dintre perioada în care regia mai dispune de lichidități și termenul fixat de instanța belgiană pune însă presiune asupra autorităților pentru identificarea unei soluții rapide de finanțare.

Blocarea veniturilor regiei a fost dispusă în cadrul procedurii de executare silită inițiate de Pfizer România împotriva statului român, în litigiul privind vaccinurile anti-COVID.

Potrivit comunicatului oficial transmis de ROMATSA, executarea silită vizează suma de 3.419.721.100,56 lei, reprezentând principal și dobânzi, la care se adaugă cheltuieli de recuperare în valoare de 18.564.777,07 euro.

Regia subliniază că nu este debitorul acestor obligații și că nu a avut nicio calitate în litigiul dintre compania farmaceutică și statul român. Cu toate acestea, instituția este afectată deoarece veniturile sale sunt încasate prin mecanismul administrat de EUROCONTROL.

„ROMATSA nu este și nu a fost parte în această procedură sau în litigiul care a generat-o”, a precizat instituția.

Actuala situație nu este fără precedent. Este pentru a treia oară când încasările ROMATSA sunt afectate de o executare silită îndreptată împotriva statului român, după cazurile similare înregistrate în anii 2015 și 2019, în litigiile cu frații Micula.

Executivul analizează acordarea unei finanțări temporare pentru a evita epuizarea fondurilor necesare funcționării ROMATSA până la deblocarea veniturilor.

Mecanismul aflat în pregătire presupune acordarea unui credit-punte prin Exim Banca Românească, care să permită acoperirea cheltuielilor curente ale regiei pe perioada în care sumele colectate prin EUROCONTROL rămân indisponibilizate.

„Va trebui să putem direcționa sume pentru funcționare până în momentul în care se închide subiectul cu Pfizer”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit planului analizat de autorități, împrumutul ar urma să înlocuiască temporar veniturile pe care ROMATSA nu le poate încasa în prezent. Dacă poprirea va fi suspendată sau ridicată, regia ar putea relua încasarea tarifelor de rută și ar rambursa creditul, împreună cu dobânzile și comisioanele aferente.

Până în acest moment, Guvernul nu a prezentat valoarea finanțării, perioada de rambursare, nivelul dobânzii, comisioanele sau garanțiile care vor însoți împrumutul. De asemenea, nu a fost clarificat dacă finanțarea va proveni exclusiv din resursele Exim Banca Românească sau dacă va beneficia de o garanție acordată de stat, spun cei de la B1TV.