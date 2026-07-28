Generația Z transformă revânzarea online în experiență profesională: 71% spun că au învățat mai mult decât la facultate

Diploma universitară nu mai este singura carte de vizită pentru tinerii aflați la început de carieră. Un nou studiu ne arată că 71% dintre tinerii din Generația Z spun că au învățat mai multe despre afaceri din revânzarea online decât la facultate. Angajatorii consideră această experiență un avantaj important la angajare.

Un număr tot mai mare de absolvenți din Generația Z și din rândul milenialilor consideră că diplomele universitare nu le-au adus suficientă valoare pe piața muncii. În același timp, angajatorii spun că studiile nu i-au pregătit suficient pentru cerințele unui loc de muncă, ceea ce sugerează că ambele perspective pot avea un sâmbure de adevăr.

Potrivit unui nou studiu realizat de platforma de modă second-hand Depop și oferit în exclusivitate publicației Fortune, 71% dintre vânzătorii din Generația Z afirmă că au dobândit mai multe cunoștințe practice despre afaceri prin revânzarea online a hainelor decât în timpul studiilor universitare. Tinerii spun că experiența acumulată pe platforme precum Vinted și Depop i-a ajutat să înțeleagă mai bine cum funcționează o afacere, de la gestionarea vânzărilor până la relația cu clienții.

Rezultatele studiului arată că și angajatorii apreciază această experiență. Nu mai puțin de 85% dintre managerii de recrutare consideră că activitatea de revânzare online ar trebui inclusă în CV-ul candidaților. Mai mult, aceștia spun că ar fi mai înclinați să cheme la interviu un candidat cu aceeași pregătire profesională, dar care are și experiență în revânzarea online, decât unul fără un astfel de parcurs.

Pentru mulți recrutori, administrarea unei mici afaceri de revânzare online este chiar mai valoroasă decât un stagiu de practică tradițional. Întrebați ce tip de experiență i-ar impresiona cel mai mult la un candidat aflat la început de carieră, 65% dintre managerii de angajare au indicat revânzarea online. Prin comparație, doar 46% au ales stagiile de practică, 39% experiența în retail sau ospitalitate, iar 35% activitatea de administrare a rețelelor sociale.

Pentru mulți tineri din Generația Z, revânzarea hainelor, a produselor electronice sau a altor obiecte pe platforme online a început ca o metodă de a obține un venit suplimentar, într-o perioadă în care piața locurilor de muncă pentru începători este una dintre cele mai dificile din ultimele decenii. Însă această activitate s-ar putea transforma într-un avantaj important în fața angajatorilor, mai ales într-un context în care milioane de tineri trimit CV-uri asemănătoare, redactate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Max Hunt, unul dintre cei mai de succes vânzători de pe platforma Depop, spune că revânzarea hainelor la mâna a doua l-a ajutat nu doar să-și acopere cheltuieli precum combustibilul și o parte din costurile facultății, ci și să-și dezvolte competențe în branding, marketing, relații cu clienții și antreprenoriat.

Potrivit cercetării realizate de Depop, mulți tineri au dobândit, fără să-și dea seama, experiență practică în administrarea unei mici afaceri. Prin simpla vânzare a obiectelor pe care nu le mai foloseau, aceștia au învățat să stabilească strategii de preț, să gestioneze vânzările și bugetul, să negocieze, să ofere servicii clienților și să promoveze produsele.

Angajatorii apreciază tot mai mult aceste competențe. Peste nouă din zece manageri de recrutare consideră că administrarea cu succes a unui cont de revânzare demonstrează spirit antreprenorial și inițiativă. De asemenea, 88% spun că această experiență reflectă o bună înțelegere a mediului de afaceri, iar 87% cred că dezvoltă abilități care pot fi transferate cu ușurință la locul de muncă.

Cu toate acestea, aproape jumătate dintre tinerii revânzători, respectiv 49%, nu sunt conștienți că experiența acumulată prin această activitate poate reprezenta un avantaj profesional. Pentru mulți dintre ei, tocmai această experiență ar putea face diferența în procesul de recrutare și le-ar putea aduce un loc de muncă în fața altor candidați.