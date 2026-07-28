Săptămână decisivă pentru giganții din tehnologie. Rezultatele Microsoft, Meta, Apple și Amazon pot schimba direcția burselor

Wall Street intră într-una dintre cele mai importante săptămâni ale sezonului de raportări financiare, în condițiile în care patru dintre companiile din grupul celor „7 Magnifici” își vor publica rezultatele pentru trimestrul al doilea. Potrivit analistului eToro Bogdan Maioreanu, investitorii vor urmări dacă investițiile uriașe în inteligența artificială încep să genereze creșteri consistente ale veniturilor și profiturilor.

Microsoft și Meta își vor publica rezultatele financiare miercuri, iar Apple și Amazon vor urma joi.

Potrivit lui Bogdan Maioreanu, aceste raportări ar putea influența evoluția piețelor în următoarele săptămâni, deoarece investitorii vor încerca să afle dacă sumele investite în dezvoltarea inteligenței artificiale produc deja rezultate financiare vizibile.

Analistul arată că piața urmărește cu atenție performanța celor „7 Magnifici”, companii care continuă să domine sectorul tehnologic și au o pondere semnificativă în indicele S&P 500.

Conform analizei eToro, șase dintre cele șapte companii din grup au avut în acest an o evoluție mai slabă decât indicele S&P 500.

Apple reprezintă excepția, acțiunile companiei înregistrând o creștere de aproape 24% de la începutul anului.

Nvidia a avansat cu 5,37%, Alphabet cu 4,07%, iar Amazon a rămas aproape de nivelul de la începutul anului.

În schimb, Meta a înregistrat o scădere de 10,03%, Microsoft a pierdut 19,54%, iar Tesla aproape o treime din valoarea bursieră, cu un declin de 31,24%.

Deși investitorii sunt mai prudenți în ultimele zile, fundamentele companiilor americane rămân solide, arată analiza.

Aproximativ un sfert dintre companiile din indicele S&P 500 și-au publicat deja rezultatele financiare, iar 85% dintre acestea au raportat profituri peste estimările analiștilor.

Profiturile cumulate au crescut cu aproape 39% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile au avansat cu aproximativ 13%.

În plus, creșterea nu mai este concentrată exclusiv în sectorul tehnologic, șase dintre cele 11 sectoare ale economiei americane raportând majorări de profit de două cifre.

Potrivit lui Bogdan Maioreanu, sectorul energetic este principalul beneficiar al actualului sezon de raportări financiare.

Profiturile companiilor din domeniul petrolului și gazelor au crescut cu peste 120%, pe fondul prețurilor mai ridicate generate de conflictul din Iran și de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Serviciile de comunicații au raportat o creștere a profiturilor de 112%, în timp ce sectorul tehnologic a avansat cu 67%, iar cel al materialelor cu 35%, pe fondul investițiilor în inteligența artificială.

Și sectorul financiar continuă să evolueze pozitiv, susținut de activitatea intensă de pe piețele de capital și de redresarea serviciilor de investment banking.

Analistul eToro remarcă faptul că și companiile europene dau semne de revenire.

Societățile incluse în indicele STOXX 600 au raportat o creștere medie a profiturilor de 17%, respectiv de aproximativ 7% dacă este exclus sectorul energetic.

Veniturile au avansat, în medie, cu aproape 12%, iar aproape jumătate dintre companiile care și-au publicat rezultatele au depășit estimările pieței.

Bogdan Maioreanu atrage atenția că investitorii continuă să fie preocupați de ritmul foarte ridicat al investițiilor în inteligența artificială.

Deși Alphabet și Tesla au raportat rezultate financiare solide, piața analizează atent nivelul cheltuielilor și faptul că fluxurile de numerar libere au devenit negative.

Potrivit analistului, investitorii se tem că marile companii tehnologice investesc într-un ritm mai rapid decât reușesc să genereze lichidități după acoperirea costurilor operaționale și a investițiilor.

În acest context, raportarea Nvidia, programată pentru 26 august, este așteptată cu un interes deosebit, deoarece ar putea oferi indicii importante despre sustenabilitatea actualului val de investiții în inteligența artificială.

Pe lângă rezultatele financiare, investitorii urmăresc și factorii macroeconomici.

Analistul eToro avertizează că tensiunile geopolitice pot readuce presiuni asupra prețului petrolului și, implicit, asupra inflației și dobânzilor.

În același timp, decizia de politică monetară a Rezervei Federale a SUA, programată miercuri, este considerată unul dintre principalii factori care pot influența evoluția piețelor.

Potrivit lui Bogdan Maioreanu, volatilitatea din ultimele săptămâni reflectă în principal o repoziționare a investitorilor după creșterile puternice din ultimul an, iar următoarele zile ar putea fi decisive pentru direcția pe termen scurt a burselor.