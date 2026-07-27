Apple a redevenit cea mai valoroasă companie din lume. Nvidia pierde primul loc după o scădere de 5% într-o singură zi

Apple a redevenit cea mai valoroasă companie din lume după ce acțiunile Nvidia au scăzut cu 5% în ședința de tranzacționare de luni. Declinul a redus capitalizarea bursieră a producătorului de cipuri, în timp ce investitorii continuă să își exprime îngrijorarea cu privire la ritmul investițiilor în inteligența artificială.

Acțiunile Nvidia au înregistrat luni un declin de aproximativ 5%, coborând capitalizarea bursieră a companiei la aproximativ 4,77 trilioane de dolari.

În același timp, acțiunile Apple au urcat cu 2%, ceea ce a dus valoarea de piață a companiei la aproximativ 5 trilioane de dolari și i-a permis să revină pe primul loc în clasamentul celor mai valoroase companii listate.

Schimbarea vine după o perioadă volatilă pentru Nvidia și pentru întregul sector al producătorilor de cipuri, transmite Business Insider.

Scăderea de luni a fost influențată și de informațiile potrivit cărora Nvidia discută despre furnizarea unei finanțări de 250 de miliarde de dolari pentru centrele de date ale OpenAI.

Potrivit sursei citate, informația a reaprins temerile investitorilor privind structurile complexe de finanțare și nivelul foarte ridicat al investițiilor necesare dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială.

Aceste preocupări se adaugă celor apărute la începutul lunii, când lansarea unui nou model de inteligență artificială de către un startup chinez a alimentat temerile privind apariția unui nou „moment DeepSeek”, care a afectat sentimentul din piață.

De la începutul lunii iunie, Apple a avut o evoluție mai bună decât Nvidia pe bursă.

De asemenea, de la începutul anului 2026, acțiunile producătorului iPhone au crescut cu aproape 24%, în timp ce titlurile Nvidia au avansat cu aproximativ 6%.

În același interval, trei dintre companiile din grupul „Magnificent Seven” – Tesla, Microsoft și Meta – înregistrează scăderi față de începutul anului.

Nu doar Nvidia este afectată de schimbarea sentimentului investitorilor.

Fondul iShares Semiconductor ETF, care urmărește evoluția sectorului semiconductorilor, a pierdut 14% în ultima lună.

În același timp, Roundhill Memory ETF, unul dintre cele mai populare fonduri tematice lansate după pandemia de COVID-19, a înregistrat un declin de 29% în aceeași perioadă.

Potrivit analizei, investitorii s-au retras din acțiunile care au beneficiat cel mai mult de entuziasmul pentru inteligența artificială și s-au orientat către companii considerate mai stabile.

Evoluția pozitivă a Apple este considerată cu atât mai semnificativă cu cât, în ultimii ani, compania a fost criticată de investitori și analiști pentru că nu a prezentat o strategie la fel de agresivă în domeniul inteligenței artificiale precum rivalii săi.

În contextul actual, schimbarea preferințelor investitorilor pare să favorizeze companiile orientate către consumatori și mai puțin expuse entuziasmului din jurul inteligenței artificiale, iar Apple se numără printre principalele beneficiare ale acestei rotații din piață.