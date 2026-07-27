Ministrul Finanțelor avertizează asupra riscului unei crize de carburanți. Alexandru Nazare: Orice măsură trebuie să protejeze consumatorii

România nu se mai confruntă doar cu problema prețurilor ridicate la carburanți, ci și cu riscul unei crize de aprovizionare, avertizează ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Oficialul susține că intervențiile pe piața combustibililor trebuie adaptate noilor condiții din Europa, unde stocurile de motorină sunt în scădere, iar competiția pentru volumele disponibile este tot mai mare.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Finanțelor afirmă că piața europeană a carburanților traversează o perioadă dificilă, caracterizată nu doar de prețuri ridicate, ci și de un deficit de motorină și alte produse petroliere.

Potrivit acestuia, România este mai expusă deoarece o parte importantă din necesarul de motorină este acoperită din importuri, iar orice măsură de intervenție trebuie să protejeze consumatorii fără a afecta aprovizionarea.

În acest context, Ministerul Finanțelor a susținut în Parlament o serie de amendamente privind intervenția pe piața carburanților, pe care le consideră adaptate situației actuale.

Alexandru Nazare susține că reducerea TVA nu reprezintă o soluție sustenabilă, argumentând că aceasta este incompatibilă cu legislația europeană și ar afecta credibilitatea fiscală a României.

În schimb, Ministerul Finanțelor propune un mecanism de acciză dinamică, care ar permite reducerea accizei cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și a cotațiilor internaționale Brent și Platts.

Potrivit ministrului, la intrarea în vigoare reducerea accizei ar urma să fie de 10%, iar nivelul acesteia va fi reevaluat o dată la două săptămâni.

Măsura ar urma să fie aplicată inițial pentru o perioadă de trei luni, cu posibilitatea prelungirii dacă evoluția pieței va impune acest lucru.

Ministrul Finanțelor arată că, după expirarea mecanismelor temporare de plafonare a prețurilor la 30 iunie, orice nouă intervenție trebuie analizată și din perspectiva impactului asupra deficitului bugetar, costurilor de finanțare și credibilității României.

Alexandru Nazare amintește că, în această perioadă, România așteaptă evaluările agențiilor internaționale de rating Fitch și Moody’s și consideră că este important ca autoritățile să transmită un mesaj de responsabilitate fiscală.

Înainte de susținerea amendamentelor în Parlament, Ministerul Finanțelor a discutat propunerile cu reprezentanții companiilor petroliere și ai operatorilor din piața carburanților, în prezența secretarului de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

Potrivit ministrului, mesajul transmis industriei a fost că intervențiile trebuie adaptate realităților actuale ale pieței, în condițiile în care lanțurile regionale de aprovizionare sunt tensionate, volumele disponibile sunt limitate, iar costurile importurilor au crescut.

Alexandru Nazare consideră că mecanismul bazat pe acciza dinamică oferă autorităților posibilitatea de a reacționa rapid la schimbările din piață, reducând presiunea asupra consumatorilor și limitând în același timp impactul asupra bugetului de stat.

Potrivit ministrului, obiectivul este evitarea unei situații în care o măsură destinată reducerii prețurilor să conducă, în schimb, la probleme de aprovizionare sau la dezechilibre suplimentare în finanțele publice.