Alexandru Nazare avertizează: „Există risc de penurie”. Proiectul pentru carburanți primește aviz favorabil

Alexandru Nazare a obținut aviz favorabil în Comisia pentru Buget din Senat pentru proiectul care prevede reducerea dinamică a accizei la carburanți. Inițiativa a fost armonizată cu propunerea fostului ministru al Energiei, Bogdan Ivan, după renunțarea la reducerea TVA, considerată incompatibilă cu legislația europeană. Măsura ar urma să fie aplicată pentru trei luni, cu posibilitatea de prelungire, iar autoritățile avertizează că orice plafonare trebuie analizată și din perspectiva riscului de penurie.

Comisia pentru Buget din Senat a acordat aviz favorabil unui proiect care modifică mecanismul de reducere a prețurilor la carburanți, după ce reprezentanții PSD și PNL au ajuns la o variantă comună. Soluția agreată renunță la reducerea TVA și introduce o acciză dinamică, cu o diminuare cuprinsă între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor la pompă și de cotațiile de pe piață.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat principalele mecanisme incluse în proiect și a susținut că acestea vor avea un efect mai eficient asupra prețurilor decât reducerea TVA.

„Avem câteva mecanisme de bază care se vor aplica. Reducerea clară a accizei va avea un impact mai mare decât în cazul reducerii TVA. Limitarea exporturilor de carburant diesel va fi validată doar de Ministerul Energiei, iar adaosul comercial va fi limitat. Toate măsurile vor duce la o reducere finală a prețului, fără a afecta restul”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul demis al Finanțelor a explicat că amendamentele depuse urmăresc adaptarea proiectului la cadrul legislativ european și la situația actuală de pe piața carburanților.

„Am luat act de proiectul depus în Parlament. Am propus o serie de amendamente, dată fiind situația de astăzi. Să nu intrăm în zona modificărilor de TVA, pentru că ar fi fost contrară drepturilor europene. În schimb, să venim cu o acciză dinamică, o reducere graduală între 5% și 25%. Vom avea un act normativ care să răspundă nevoilor actuale ale pieței. În prima fază, la promulgare, vom avea o reducere de 10%. Există risc de penurie. Introducerea unei plafonări trebuie să ia în calcul și riscul de penurie. În forma actuală, varianta este mai bună”, a spus Nazare.

După ședința Comisiei, Alexandru Nazare a precizat că mecanismul va funcționa inițial timp de trei luni și va putea fi prelungit dacă evoluția pieței va impune acest lucru. Ministerul Finanțelor va reevalua periodic nivelul accizei pentru a adapta măsura la modificările de preț.

Totodată, ministrul demis al Finanțelor a arătat că autoritățile au discutat proiectul și cu operatorii din domeniu, pentru a evita efectele negative asupra aprovizionării și pentru a limita riscurile generate de eventuale plafonări.

„La fiecare două săptămâni, Ministerul Finanțelor va analiza cuantumul accizei și va acționa. Le mulțumesc că au renunțat la propunerea privind reducerea TVA în compensație cu creșterea acc este mult îmbunătățită, dar trebuie să luăm în calcul că orice plafonare are un grad de risc. De aceea, suntem în contact cu toți operatorii. Ne-am întâlnit azi dimineață, am discutat forma proiectului, iarizei, pentru că nu era compatibilă cu dreptul european. Această propunere este mult îmbunătățită, dar trebuie să luăm în calcul că orice plafonare are un grad de risc. De aceea, suntem în contact cu toți operatorii. Ne-am întâlnit azi dimineață, am discutat forma proiectului, iar și din punctul lor de vedere propunerile sunt de bun augur. Măsura este prevăzută pentru trei luni, cu posibilitate de prelungire, iar la fiecare două săptămâni vom evalua cuantumul accizei. Această evaluare o facem lunar. Probabil că vorbim despre un impact de 100 de milioane pe lună, dar depinde foarte mult de condițiile de piață și de cât de mult vor crește prețurile. Noi trebuie să demonstrăm în orice moment că impactul pe care îl avem prin această propunere îl putem mitiga până la sfârșitul anului, pentru a menține ținta de deficit din PIB”, a explicat Nazare, după Comisie.

În forma inițială, social-democrații au susținut proiectul depus de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, în timp ce liberalii au promovat o variantă mai amplă elaborată de Alexandru Nazare. În urma negocierilor din Comisia de Buget, cele două inițiative au fost armonizate într-un singur proiect.

Propunerea PSD prevedea reducerea TVA pentru carburanți de la 21% la 19%, diminuarea accizei la motorina standard, plafonarea adaosului comercial pe întregul lanț de distribuție și condiționarea exporturilor de motorină de acordul ministerului de resort.

Varianta susținută de Alexandru Nazare introduce însă declararea unei situații de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 octombrie 2026. Guvernul va putea prelungi această perioadă succesiv, pentru intervale de cel mult trei luni, dacă disfuncționalitățile de pe piață vor continua.

În același timp, proiectul stabilește că adaosul comercial pentru benzină și motorină va fi plafonat la nivelul mediu practicat în anul 2025, ajustat cu rata inflației. De asemenea, exporturile și livrările de motorină și țiței către alte state membre ale Uniunii Europene vor putea fi realizate numai cu acordul scris al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.