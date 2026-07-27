Un cuvânt de pe ambalaje devine miza unei dispute. Ce se întâmplă cu brandurile cunoscute precum Red Bull și Pepsi

Autoritatea pentru Siguranța Alimentară și Standarde din India (FSSAI) a cerut producătorilor de băuturi cu nivel ridicat de cofeină comercializate sub denumirea de „băuturi energizante” să elimine această formulare de pe etichete, potrivit documentelor și surselor citate de Reuters.

Decizia vine pe fondul extinderii rapide a pieței indiene de profil, estimată să ajungă la o valoare de 1,6 miliarde de dolari până în 2028. Măsura autorităților respinge încercările industriei de a bloca schimbarea de reglementare, după ce mai multe companii importante au contestat impactul acesteia asupra afacerilor.

FSSAI a transmis la începutul lunii iulie, prin intermediul rețelelor de socializare, că a emis notificări către producătorii vizați. Autoritatea a precizat că nu există standarde indiene specifice pentru astfel de produse și a avertizat că anumite mențiuni de promovare pot induce consumatorii în eroare.

Potrivit comunicării publice, afirmațiile potrivit cărora o băutură „vitalizează corpul și mintea” sau poate „ajuta la slăbiciunea generală” nu sunt permise. În discuțiile private cu industria, poziția autorității a fost mai strictă, solicitând eliminarea termenului „băutură energizantă” sau a unor descrieri similare.

Solicitarea FSSAI vizează companii precum PepsiCo, Red Bull, Monster Beverage, Reliance, compania controlată de miliardarul Mukesh Ambani, și Hell Energy, conform documentelor confidențiale și persoanelor familiarizate cu situația.

Schimbarea a generat o dispută între autorități și producători, care susțin că eliminarea denumirii de categorie ar putea afecta identitatea unor branduri construite în jurul mesajelor despre energie rapidă și stimulare.

La o întâlnire desfășurată vineri cu reprezentanți ai industriei, directorul executiv al FSSAI, Rajit Punhani, a respins argumentele privind posibilele efecte economice și a transmis că firmele pot contesta decizia în instanță, potrivit unor persoane care au participat la discuții.

FSSAI și Rajit Punhani nu au oferit un răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii. Pepsi a refuzat să comenteze, iar celelalte companii menționate nu au transmis răspunsuri.

O sursă guvernamentală indiană a declarat că industria a acceptat să respecte schimbarea privind etichetarea după discuția de vineri. Companiile ar avea la dispoziție 90 de zile pentru a se conforma noilor cerințe.

Autoritățile din mai multe state au analizat în ultimii ani impactul băuturilor energizante asupra sănătății, în special din cauza nivelului ridicat de cofeină, zahăr și taurină. În Anglia, băuturile energizante cu un conținut ridicat de cofeină urmează să fie interzise pentru persoanele sub 16 ani începând din aprilie anul viitor, iar unele regiuni din Pakistan folosesc denumirea de „băuturi stimulante” pentru aceste produse.

Industria băuturilor energizante s-a dezvoltat prin campanii de promovare axate pe ideea de energie instantanee. Mesajele comerciale ale companiilor au asociat aceste produse cu performanța fizică și capacitatea de concentrare.

Sloganul „Gives You ‌Wiiings” (Îți dăruiește victorii) al Red Bull este utilizat la nivel global, în timp ce Pepsi promovează băutura Sting în India prin reclame în care apar imagini cu energie electrică transmisă prin corp și mesajul „energie electrizantă”.

Asociația indiană a băuturilor, care reprezintă mai mulți producători importanți, a declarat că intenționează să respecte reglementările și să colaboreze cu autoritățile pentru politici bazate pe criterii științifice.

Într-o scrisoare confidențială transmisă FSSAI pe 6 iulie, organizația a susținut că publicarea notificărilor preliminare ar putea afecta reputația companiilor, operațiunile acestora și ar putea crea confuzie în rândul consumatorilor. Asociația a solicitat o aplicare a regulilor bazată pe evaluarea riscurilor.

„Consultări regulate cu părțile interesate înainte de implementarea unor modificări interpretative semnificative ar facilita o conformitate mai lină și ar reduce litigiile”, a declarat asociația, adăugând că un cadru „previzibil, consultativ și transparent” este esențial.

Piața băuturilor energizante din India a cunoscut o creștere accelerată după lansarea Sting de către Pepsi în 2017. Produsul, vândut în sticle de plastic la prețul de 20 de rupii (aproximativ 0,21 dolari), a devenit popular în special în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 19 ani și în zonele rurale, contribuind la poziționarea companiei printre liderii pieței, potrivit Euromonitor.

Vânzările cu amănuntul sunt estimate să atingă 1,6 miliarde de dolari până în 2028, cu o creștere anuală de 12,6%, ritm superior celui înregistrat în Statele Unite și China. Volumele de vânzări au crescut cu aproape 100% anual între 2018 și 2023, conform datelor Euromonitor.

„De fiecare dată când ne este foame sau ieșim să fumăm o țigară, cumpăr o băutură. Îmi umple stomacul și îmi dă putere să muncesc”, a spus Sunny Rajvansi, în vârstă de 24 de ani, mecanic de biciclete din statul Uttar Pradesh, care consumă băutura Campa Energy de la Sting și Reliance. „Simt că sunt dependent de ele.”

În această lună, statul Rajasthan a confiscat mii de produse Sting, Campa Energy și Red Bull, ca parte a unei campanii de verificare a respectării regulilor, potrivit informațiilor publicate de autoritățile locale pe rețelele sociale.

Pe 8 iulie, autoritățile din Rajasthan au notificat și platformele de comerț electronic, inclusiv Amazon, Flipkart deținut de Walmart, Eternal, Blinkit și Swiggy Instamart, solicitându-le să se asigure că produsele nu sunt promovate sub denumirea de „băutură energizantă”, potrivit unei scrisori. Companiile de comerț electronic nu au oferit răspunsuri solicitărilor Reuters privind această măsură.