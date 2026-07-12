Coduri QR pe băuturi: ce informații despre ingrediente vor oferi PepsiCo și Coca-Cola

PepsiCo, Coca-Cola și alte companii majore din industria băuturilor anunță introducerea unor coduri QR pe ambalaje, într-un demers menit să ofere consumatorilor acces mai ușor la informații detaliate despre ingrediente și siguranța acestora. Inițiativa vine pe fondul interesului tot mai ridicat al cumpărătorilor pentru conținutul produselor alimentare și al băuturilor.

Giganții din sector, printre care se numără și Keurig Dr Pepper, implementează treptat aceste coduri pe produse precum sucuri carbogazoase și băuturi energizante. Prin scanarea lor, consumatorii vor putea accesa date suplimentare despre componentele utilizate în rețete.

Actualizarea ambalajelor este parte a unei extinderi a programului „Bine de știut”, dezvoltat de Asociația Americană a Băuturilor. Proiectul a fost lansat în iulie anul trecut și are ca obiectiv facilitarea accesului la informații clare despre ingredientele frecvent utilizate în băuturi.

Potrivit planului anunțat de industrie, PepsiCo a început deja conectarea codurilor de pe produse la platforme online dedicate, iar restul companiilor din sector și-au asumat implementarea completă a sistemului până la finalul anului 2027.

Baza de date „Bine de știut” include informații despre aproximativ 140 de ingrediente utilizate în băuturi. Utilizatorii pot verifica rolul fiecărui ingredient, tipurile de produse în care este folosit, dar și modul în care este evaluat de autorități de reglementare.

Platforma face trimitere la evaluări realizate de instituții precum FDA, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Health Canada, oferind context suplimentar privind siguranța substanțelor utilizate în industrie.

Kevin Keane, președinte și director executiv al Asociației Americane a Băuturilor, a explicat că inițiativa răspunde interesului crescut al consumatorilor pentru transparență. El a subliniat rolul platformei în furnizarea de informații verificate și accesibile publicului.

„Transparența înseamnă mai mult decât simpla enumerare a ingredientelor – înseamnă furnizarea unui context relevant care să ajute oamenii să înțeleagă unde sunt utilizate ingrediente specifice, ce funcție îndeplinesc și cum le percep autoritățile de reglementare din diferite țări”, a declarat Keane.

Discuțiile despre transparența ingredientelor au fost intensificate și de declarații publice recente ale secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., care a susținut că anumite substanțe ar putea evita evaluări riguroase de siguranță din cauza unor proceduri de autoevaluare utilizate în industrie.

În acest context, companiile din sectorul alimentar și al băuturilor își intensifică eforturile pentru a demonstra siguranța produselor prin instrumente de informare mai detaliate și prin acces direct la date oficiale.

Asociația Mărcilor de Consum pregătește, la rândul său, extinderea unei baze de date proprii dedicate ingredientelor. Aceasta va putea fi accesată prin scanarea codurilor QR disponibile pe peste 106.000 de produse, aparținând mai mult de 1.000 de mărci participante.