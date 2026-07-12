Stație de autobuz spectaculoasă: design inspirat din tradiția culinară andaluză

O nou proiect de infrastructură urbană a fost demarat în sudul Spaniei, unde o stație de autobuz cu un design neobișnuit și o valoare estimată la 1,5 milioane de euro urmează să fie construită într-o zonă turistică intens frecventată. Inițiativa vizează localitatea San Pedro Alcántara, care aparține orașului Marbella, aflat pe litoralul Costa del Sol. Proiectul a intrat deja în faza de pregătire a terenului.

Designul viitoarei stații este inspirat dintr-un preparat tradițional andaluz pe bază de pește. Construcția va reproduce, într-o formă abstractă, elemente vizuale asociate cu un „espeto de sardine”, un simbol culinar specific regiunii. Conceptul arhitectural urmărește integrarea unei identități locale într-un spațiu de transport modern.

Lucrările se desfășoară pe un teren de aproximativ 8.100 de metri pătrați situat în apropierea intersecției dintre autostrada A-7 și drumul A-397. Proiectul este dezvoltat în colaborare între autoritățile locale și administrația regională, urmând să includă o clădire pentru pasageri, peroane pentru autobuze, zone de taxi și conexiuni pietonale.

Pe lângă infrastructura de transport, planul prevede și amenajarea a peste 4.000 de metri pătrați de spațiu verde, conceput ca zonă de protecție între complex și arterele rutiere din jur. Autoritățile au transmis că vegetația existentă va fi evaluată, iar arborii ce pot fi salvați vor fi relocați.

Viceprimarul din San Pedro Alcántara, Javier Garcia, a explicat direcția estetică a proiectului, precizând că arhitectura a fost „inspirată într-un mod abstract de un espeto de sardine”, urmărindu-se „o imagine modernă și emblematică, reprezentativă pentru Costa del Sol ”. Declarațiile au fost făcute cu ocazia începerii etapelor inițiale de execuție.

Proiectul este rezultatul unui acord semnat în februarie 2025 între administrația locală și autoritatea regională din Andaluzia. Potrivit înțelegerii, primăria se ocupă de pregătirea terenului, iar partea regională va gestiona construcția, exploatarea și întreținerea viitoarei stații de autobuz.

Etapa actuală este programată să dureze aproximativ două luni și presupune lucrări de curățare a amplasamentului. Intervențiile includ demolarea pavajului existent, îndepărtarea stratului de beton și asfalt, precum și eliberarea completă a terenului pentru construcție.

În paralel, echipele implicate în proiect au sarcina de a conserva cât mai mult din vegetația existentă. Arborii care pot fi salvați vor fi transplantați, măsură integrată în planul de pregătire a șantierului.

Marbella este una dintre cele mai cunoscute destinații de pe litoralul sudic spaniol, recunoscută pentru infrastructura turistică dezvoltată și zona Puerto Banús. Populația orașului crește semnificativ în sezonul estival, odată cu afluxul de turiști și rezidenți temporari.

Datele locale indică o creștere importantă a utilizării transportului public în ultimii ani. Numărul de pasageri ai autobuzelor urbane a urcat de la aproximativ două milioane în 2019 la aproape șapte milioane, pe fondul intensificării mobilității turistice. În sezonul de vară, autoritățile au introdus și rute speciale pentru a facilita accesul între zonele de interes și plajă, cu scopul de a reduce aglomerația rutieră din lunile iulie și august.