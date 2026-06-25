Povestea din spatele Vilei Certosa: cine a cumpărat reședința „bunga-bunga” a lui Berlusconi și la ce preț

Chiar înainte de deschiderea sezonului estival, a fost finalizată tranzacția imobiliară care marchează desprinderea definitivă a poveștii Berlusconi de pe Costa Smeralda. După un an de speculații, negații și zvonuri privind interesul unor sultani și al unor mari lanțuri hoteliere internaționale, moștenitorii lui Silvio Berlusconi au decis să accepte oferta primită.

Immobiliare Idra, companie din grupul Fininvest care administrează activele imobiliare ale familiei, a aprobat vânzarea Vilei Certosa, vasta proprietate situată pe Punta Lada, în zona Porto Rotondo. Cumpărătorul nu este un nume necunoscut sau un investitor obscur, ci familia Al Thani, dinastia care conduce Qatarul de mai bine de 150 de ani.

În ultimii ani, aceasta și-a extins constant prezența în Sardinia, prin achiziții în zona Gallura, de la Costa Smeralda până la fostul San Raffaele, actualul Spital Mater Olbia, relatează ilfattoquotidiano.it

Așadar, reședința din Sardinia a fostului prim-ministru italian Silvio Berlusconi, a fost achiziționată pentru 350 de milioane de euro. Cumpărătorul este fostul prim-ministru și ministru de externe al Qatarului, Hamad bin Jassim bin Jabr Al Thani.

Tranzacția vine la aproximativ un an după ce familia lui Silvio Berlusconi a decis scoaterea proprietății la vânzare, în contextul reorganizării patrimoniului lăsat în urmă de fostul lider italian, decedat în 2023. Vila este situată cu vedere spre Golful Marinella și a fost utilizată drept reședință de vară neoficială în perioada în care Berlusconi a fost în funcție.

Proprietatea a devenit cunoscută publicului larg în urma petrecerilor denumite „bunga-bunga”, organizate în anii în care Berlusconi era activ în politică. Aceste evenimente au atras atenția presei internaționale și au generat investigații judiciare.

Ulterior, ele au făcut obiectul unui dosar privind prostituția cu minore, în care fostul premier a fost acuzat de corupție și abuz în serviciu. Silvio Berlusconi a fost achitat, în timp ce fosta asistentă stomatologică și personalitate TV Nicole Minetti a fost condamnată pentru implicarea în procurarea de femei pentru aceste întâlniri.

Cazul a generat reacții politice la nivelul Ministerului Justiției din guvernul condus de Giorgia Meloni, în luna mai, potrivit presei internaționale. Potrivit informațiilor publicate, achiziția a fost realizată prin intermediul unui vehicul de investiții cu sediul în Luxemburg, asociat familiei Al Thani, dinastia care conduce Qatarul de mai bine de 150 de ani. Această structură financiară este utilizată frecvent pentru investiții internaționale de anvergură.

Familia regală din Qatar are deja o prezență consolidată în Sardinia, unde deține active din sectorul turistic de lux, dar și infrastructură medicală, inclusiv spitalul Mater Olbia.

Timp de cel puțin două decenii, vila din Sardinia, supranumită uneori „vulcanul artificial”, a fost mai mult decât o simplă reședință de vacanță. Între 2001 și 2011, proprietatea a funcționat ca destinație estivală și ca punct informal de sprijin pentru activitatea diplomatică a guvernului condus de Silvio Berlusconi.

Pe aici au trecut figuri internaționale precum George W. Bush, Tony Blair, Vladimir Putin și José Luis Rodríguez Zapatero, deplasările lor desfășurându-se între trasee cu cărucioare de golf și zboruri cu elicopterul. În 2004, acest rol a fost consfințit printr-un decret guvernamental semnat de Berlusconi, prin care vila a primit statutul de „sediu alternativ, de maximă securitate, pentru siguranța prim-ministrului”.

De-a lungul timpului, însă, imaginea locului a fost asociată mai degrabă cu episoade mediatizate intens decât cu activitatea politică propriu-zisă. Vila a devenit subiect recurent în presa internațională, alimentat de controverse și de anchete jurnalistice.

Zidurile cu regim de securitate ridicat au fost surprinse în fotografii realizate de fotojurnalistul Antonello Zappadu, imagini care au circulat în presa internațională și au generat reacții puternice. Acestea au scos în evidență momente private și petreceri organizate în interiorul reședinței, inclusiv apariția fostului prim-ministru al Republicii Cehe, Mirek Topolánek, surprins complet gol lângă piscină.